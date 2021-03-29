Турнир по борьбе с полувековой историей прошел на Алтае

Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске состоялся 50-й юбилейный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева.

В списке почетных гостей оказалось немало именитых спортсменов: трехкратный чемпион Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, олимпийский чемпион, ЗМС России Алексей Мишин, олимпийский чемпион, ЗМС России Асланбек Хуштов и многие другие. Кроме того турнир посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Турнир сформировал свою репутацию и свой известный авторитет. Это не только праздник спорта, силы и мужества, эти соревнования служат делу патриотического воспитания подрастающего поколения, делу сохранения памяти о знаменитом земляке Иване Ивановиче Григорьеве. Греко-римская борьба - старейший из олимпийских видов спорта, который и сегодня остается популярным в нашей стране и мире. Это особая спортивная дисциплина, для которой, помимо силы, ловкости и мастерства, отличительной чертой является уважение к сопернику. Сегодня в нашем турнире в качестве гостей, организаторов и судей участвуют знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы, настоящие мастера греко-римской борьбы. Я уверен, дорогие друзья, что ваше участие приведет новых и новых ребят, наше подрастающее поколение, в спортзалы, на ковер, и направит молодую, кипучую энергию в правильное русло, - отметил Виктор Томенко, обращаясь к участникам и организаторам турнира.

Сохраняя традиции

К турниру готовились два года. Дело в том, что юбилейный турнир должен был состояться еще в прошлом году. Были приглашены гости из зарубежья, спонсоры предоставили подарки, личный фонд депутата ГД РФ Прокопьева приобрел новое табло,оргкомитет заказал для победителей кожаные пояса чемпионов и специальные медали. Но буквально за две недели до старта, когда уже и билеты были оплачены, пришел запрет на проведение массовых мероприятий,объявили пандемию коронавируса.

– Турнир Григорьева всегда был одним из сильнейших в крае. Традиции, которые заложили наши старшие товарищи, мы продолжаем до сих пор. Еще во времена Советского союза на турнир собиралось до 500 человек. В этом году, конечно, несколько меньше. Это все из-за пандемии. Мы до сих пор «раскачиваемся», но турнир дает мальчишкам мотивацию, ведь в гости к нам приезжают олимпийские чемпионы. Накануне они проводили мастер-класс для ребят. Увидев человека, который сам себя сделал, они стремится быть лучше, он ставят себе цель стать такими же, стремятся прославить свой город, свою фамилию, - говорит заслуженный тренер России Владимир Кутчер.

Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Заслуженная награда

Сам Владимир Волоткович тоже в свое время выходил на ковер и со временем стал блестящим тренером. Он, а также два его коллеги – тренеры СШОР города Новоалтайска Владимир Лебединский и Максим Гудочкин - в торжественной обстановке получили из рук депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева Почетные грамоты Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, активную пропаганду здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения.

- Этот турнир значим для нас, мы его все очень ждали. Наша сегодняшняя встреча означает, что мы оказались сильнее коронавируса, мы его победили! Так что за все время проведения турнира традиция прерывалась только раз – в прошлом году, когда весь мир боролся с пандемией, - говорит Александр Сергеевич. – Мы были готовы провести соревнования еще в прошлом году: пригласили почетных гостей, но в этот раз их даже еще больше! Вдвойне приятно, что в такой обстановке мне выпала честь от лица Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи вручить детским тренерам, которые победили в краевом конкурсе «Лучший детский тренер 2020 года». Но будет справедливым назвать еще одно имя – Сергей Иванович Шутов. Это тренер-ветеран по греко-римской борьбе и на протяжении пяти лет он получает стипендию моего Фонда социального содействия и все деньги тратит на развитие своих воспитанников. Именно на таких тренерах сегодня держится детский спорт!

Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, по словам депутата, буквально на минувшей неделе члены Комитета обсуждали законопроект о возвращении тренерам статуса «педагог». Это очень актуальный вопрос, так как спортивное воспитание возвращается в систему образования.

- Второе чтение состоится в апреле. Если законопроект примут, то это будет большое подспорье для развития детского спорта в России, - добавляет Александр Прокопьев.

Градообразующий фактор

Про Новоалтайск говорят, что для него греко-римская борьба – это что-то вроде градообразующего фактора. Мужская часть населения либо занималась спортом, либо занимается, либо же планирует надеть борцовскую форму. Редко в какой семье мальчишки никогда не заходили в местную спортшколу.

- Новоалтайск всегда славился борцовскими традициями, очень хорошей школой борьбы. Очень много ребят отсюда вышли, кто входил в состав сборных команд, да и сейчас такие есть: в основной состав сборной России входит два человека – Виталий Щур и Юрий Топаа, - говорит Владимир Кутчер.

Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиции сохраняются и благодаря неравнодушным людям, которые после завершения профессиональной карьеры остаются в борьбе. В их числе Юрий Токарев. Сейчас он занимает пост вице-президента федерации спортивной борьбы Новосибирской области.

- Сам я боролся на турнире в начале 80-х. Я тогда как раз выиграл. До этого же один раз проиграл, во второй раз стал третьим, и на только на третий раз выиграл. А был еще такой участник, как Павел Горшков. Он выигрывал турнир четыре раза! Не знаю ни одного человека, кому такое удавалось бы, ведь соревнования юношеские же, - говорит Юрий Геннадьевич.

Турниру имени Героя Советского Союза И. Григорьева уже полвека, и сложно вспомнить любое другое соревнование в Алтайском крае, которое имеет такую богатую историю! Это значит, что давно пришло время развиваться и расти дальше, ведь интерес среди участников остается стабильным.

Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я приехал в Новоалтайск с настроением, что наконец-то отступают санитарные ограничения. Организаторы молодцы! Особенно Владимир Кутчер, который проявил завидное упорство, чтобы все это состоялось. Сейчас важен каждый старт, ведь их стало намного меньше. Хочу посмотреть на ребят и поздравить всех с тем, что турнир продолжается, - говорит сенатор Совета Федерации Александр Карелин. – Этот турнир от других отличается стабильностью. Жаль, что проводится в таком маленьком старом зале, хотя даже если предположить, что 230-240 участников – это норма, то можно подсчитать, что все годы через него прошли как минимум 15 тысяч спортсменов. Это очень хороший результат.

Остается только надеяться, что пожелание Александра Александровича в вопросе о строительстве спорткомплекса в Новоалтайске, где смогут разместиться не только спортсмены, но и болельщики, сбудется, и тогда начнется новая веха развития греко-римской борьбы во всем Алтайском крае.