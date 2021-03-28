Бросает в жар и холод. В Алтайском театре драмы - долгожданная премьера

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Жар и холод, или Идея господина Дома» - чувственную и сильную пьесу поставил в Барнауле бывший главный режиссер Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Владимир Золотарь. Когда-то первый спектакль в Барнауле он тоже поставил по пьесе Кроммелинка (это был «Великодушный рогоносец»). И вот спустя двенадцать лет – новый сюрприз театралам.

- Кроммелинк с точки зрения юбилейного сезона интересен, в нем есть «праздник театра», - заметил режиссер в одном из интервью, как только начались репетиции.

Зритель как будто оказывается на лезвии бритвы между зеркалом и зазеркальем, в вихре страсти и боли, алогизмов, иррациональности.

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Спектакль настолько захватывает и ошеломляет, что моментами я забывал про фотоаппарат, - поделился один из корреспондентов, побывавший на прогоне.

Владимир Золотарь известен как талантливый и смелый экспериментатор, умеющий бросить зрителя на пересечение параллельных прямых, времен и эпох. Несколько лет назад он поставил в Барнауле несколько спектаклей, которые неизменно шли с аншлагом. Его "Войцек" получил несколько "Золотых масок" и главный приз на фестивале "Сибирский транзит".

Но далеко не всем нравились эксперименты Золотаря. Некоторые зрители с негодованием даже жаловались губернатору на непристойности с голыми актерами на сцене. В итоге Владимир Золотарь со скандалом уволился и уехал из Барнаула.

И вот - второй заход в реку. Вернее дважды нельзя войти. Это уже другая река, с другими бурными течениями.

Где посмотреть

Спектакль "Жар и холод, или Идея господина Дома" по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка в постановке Владимира Золотаря можно увидеть в Алтайском краевом театре драмы.

Барнаул, ул Молодежная 15

Когда: 26, 27, 28 марта, 4 и 25 апреля

16 +

Цена билетов от 150 до 700 рулей.

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась премьера спектакля. Фото: Олег УКЛАДОВ