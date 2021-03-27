Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 марта 2021: прививаются более 82,5 тысяч человек

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1200 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса. По последним данным, сейчас прививается свыше 82,5 тыс. человек. Из этого числа почти 21 тыс. получила первую прививку; а более 61,5 тыс. привиты полностью. Об этом сообщает оперштаб региона.

Число заболевших коронавирусом все еще растет, в регионе их уже более 46,7 тысяч. При этом выздоровевших – свыше 41,7 тысяч, а умерших с COVID-19 – 2648.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1200 человек. Кроме того, почти 400 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

По данным от 27 марта, новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 29, Рубцовск – 12, Бийск – 11, Шипуновский район – 6, Яровое, Поспелихинский район – по 5 заболеших, Камень-на-Оби, Новоалтайск – по 4 заболевших, Славгород, Бийский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Родинский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа заболевших 463 случаев – завозные, в том числе 191– из-за рубежа; 28293 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 46729 заболевших: 12337 – у больных внебольничной пневмонией, 26689 – у заболевших ОРВИ, в 7703 случаях – бессимптомное течение, – сообщили в опрештабе с субботу.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.