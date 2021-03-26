Алтайский спортсмен Эльмар Гасанов выиграл профессиональный бой на турнире ММА

Алтайский спортсмен победил опытного бойца из Санкт-Петербурга Дмитрия Тебекина. Фото: Виталий БАРАБАШ

20 марта в Санкт-Петербурге завершил турнир «ММА Серия -28: Время новых героев». В заглавном бою победу одержал боец бийского клуба «Спарта» Эльмар Гасанов. В беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» он и его тренер Дмитрий Косьянов рассказали об этом турнире и о том, как смешанными единоборствами занимаются на Алтае.

Оказался быстрее

Алтайский спортсмен победил опытного бойца из Санкт-Петербурга Дмитрия Тебекина. Эльмар Гасанов отметил, что его соперник выступал достойно, но все же его удалось переиграть. Победу присудили единогласным решением судей. Этот бой стал пятым в профессиональной карьере 22-летнего бийского бойца.

– Мы хорошо подготовились к этому бою с моим тренером. Я был намного быстрее по скорости, это стало моим преимуществом и помогло одержать победу, – сказал Эльмар Гасанов.

Спортсмен признается, что перед боем всегда присутствует волнение, однако никакого страха нет.

– Боишься проиграть, расстроить тренера, ведь столько труда было вложено. Страха нет, как говорится, главное - дойти до боя, – объясняет боец, – Заходишь в клетку и делаешь все, что наработал. Все получается на автомате. Справиться с волнением помогает правильный настрой.

Эльмар Гасанов Фото: Виталий БАРАБАШ

Тренер Дмитрий Косьянов добавил, что был уверен, что его спортсмен победит и Эльмар успешно справился со всеми поставленными задачами.

– В принципе тактических ошибок в подготовке не было, поэтому и выиграл. Стояла задача не лезть в борьбу в первом и во втором раунде. Только в конце боя можно было попробовать. В итоге получилось так, как получилось, – резюмировал тренер.

Спорт сильных

Говоря о ММА, Эльмар подчеркнул, что в этот спорт идут люди с характером и силой воли. Сам он начал заниматься в 15 лет. Мама Эльмара в первое время не разрешала сыну заниматься единоборствами из-за травмоопасности. И сейчас она больше других близких переживает за сына во время боев. Раньше она так волновалась, что вообще не могла смотреть трансляции поединков, а сейчас уже ко многому привыкла.

Активно заниматься смешанными единоборствами в Алтайском крае стали не так давно. Тренер Дмитрий Косьянов рассказывает, что в принципе это достаточно молодой вид спорта. Несмотря на это, с каждым годом число желающих заниматься растет. В регионе уже есть профессиональные бойцы, которые добились значительных результатов.

– Приходят заниматься много детей, родители отдают их охотно. Кстати, приходят не только мальчики, но и девочки, есть такая тенденция. Процентов 30 в нашем клубе – именно девчонки, – поделился Дмитрий Косьянов.

Он добавил, что Эльмар уже давно стал звездой в бийском клубе, на него равняются другие спортсмены. Боец не собирается останавливаться на достигнутом, сейчас он готовится к следующим поединкам.

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