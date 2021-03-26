Коронавирус может спровоцировать эпидемию туберкулеза

В крае насчитывается 4285 людей с активным туберкулезом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус может спровоцировать волну туберкулеза. По данным ВОЗ, если не принять меры, от него могут погибнуть порядка 1,5 млн человек. Это связано с тем, что у больных туберкулезом поражены легкие и ослаблен иммунитет, у таких людей чаще возникают осложнения, приводящие к летальному исходу.

По словам главного внештатного детского фтизиатра Алтайского края Ирины Каманиной, социально дезадаптированные, плохо питающиеся люди заболевают чаще, но это не значит, что человек, имеющий все блага, не заразится туберкулезом.

В настоящее время ситуация по туберкулезу в Алтайском крае не самая благополучная - заболеваемость превышает средние показатели по Сибири и России. В год выявляется до 1,5 тыс. человек. Например, в прошлом году - 1314 человек, из них без учета заболевших осужденных - 1207 человек, рассказала фтизиатр.

Миллионы рублей на лечение

В крае насчитывается 4285 людей с активным туберкулезом. В 37% случаев больные выделяют бактерии, то есть могут заразить других.

Специфика детского туберкулеза состоит в том, что в большинстве случаев дети болеют закрытой формой и не опасны для окружающих, поскольку у них поражаются внутригрудные лимфатические узлы, находящиеся внутри организма, а не легкие. От тяжелых форм течения болезни детей защищает прививка БЦЖ.

К счастью, число заболевших детей в год не такое уж большое - в прошлом году зарегистрировали 70 случаев. Но при учете стоимости лечения одного ребенка, больного туберкулезом, которая составляет 1,5-2 млн руб., представляете какие это масштабы! А в отдельных случаях суммы могут достигать и 5 млн рублей.

Это связано с тем, что все больше появляется больных с устойчивыми к противотуберкулезным препаратам формами туберкулеза. Лечение их может длиться до двух лет. Они проходят длительный курс противотуберкулезной терапии, а также восстановления и реабилитации в санаториях, говорит Каманина.

Устойчивость к лекарствам

Устойчивость микобактерий к медикаментам вообще бич нашего времени. В повседневности это вызвано тем, что люди беспорядочно употребляют антибиотики, а в ситуации с туберкулезом – нарушают курсы лечения. Потом они заражают других уже устойчивыми микобактериями, и лечить их приходится «тяжелой артиллерией» - длительными сложными курсами.

Все дело в том, что микобактерии невероятно живучи, их находили даже в древних пирамидах. Естественно, когда человек бросил курс на половине пути, микобактерии тут же вырабатывают к противотуберкулезным препаратам невосприимчивость, говорит главный внештатный детский фтизиатр края.

Кстати, под особым ударом находятся подростки, если они заболевают, то болезнь протекает бурно и ее можно предположить даже до рентгеновского обследования. Это так называемый симптом Виолетты (главная героиня оперы «Травиата», которая умирает от неизлечимой болезни).

- Когда они заходят в кабинет, их сразу видно по бледности кожи, румянцу на щеках, заметной потере веса, лучистым глазам. Это все симптомы того, что подросток заболевает туберкулезом, – рассказывает Ирина Алексеевна.

Антипрививочники

Вакцинацией от туберкулеза в Алтайском крае охвачены 95% населения. Остальные отказываются ставить прививки, в основном, из-за религиозных убеждений, но в последние годы появляются и те, кто думает, что вакцинация может навредить ребенку.

- Прививка БЦЖ не защищает полностью от туберкулеза, но предотвращает развитие у детей тяжелых, смертельных форм. Она помогает ограничить развитие заболевания лимфатической системой, которая хорошо развита у детей раннего возраста - чем старше становится ребенок, тем хуже справляются лимфоузлы с защитной функцией, поэтому у подростков развивается уже легочный туберкулез, - говорит специалист.

Диагностика

Если взрослым с целью скрининга туберкулеза делают флюорографию раз в год, то за детьми следят иным способом. Детям от 0 до 7 лет делается проба Манту туберкулином, который Роберт Кох планировал использовать для того, чтобы лечить туберкулез, но тогда из этого ничего не вышло, зато потом его открытие стали использовать для диагностики.

Туберкулин вводят ребенку, и если у него есть антитела в организме, реакция будет положительной, это говорит о том, что он уже инфицирован микобактерией туберкулеза и за ним будут наблюдать.

- С 2009 года мы широко пользуемся вторым методом обследования - Диаскинтест. Регулярный скрининг помогает выявлять живых (проснувшихся или недавно попавших в организм) микобактерий. Это важно потому, что у детей туберкулез долго протекает бессимптомно. И скрининг позволяет поймать тот момент, когда ребенок уже поконтактировал с микобактерией туберкулеза, и предпринять необходимые профилактические меры, а также отобрать детей для углубленной диагностики на выявление уже развившегося заболевания в его начальной стадии. Диаскинтест помогает выявить только саму активную размножающуюся вирулентную туберкулезную инфекцию. И в этом его ценность, - считает Ирина Каманина.

Если раньше прививку БЦЖ ставили три раза - в первые дни жизни, в семь лет и в 14 лет, то в настоящее время оставили только два первых возраста для вакцинации.

- Прививку можно ставить только тем, кто не заражен микобактерией, но у нас инфицированность среди детей 7 лет составляет около 67%, это выявляют только реакцией на пробу Манту. Детям с 8 до 18 лет назначают Диаскинтест - здоровым детям раз в год, а тем, кто состоит на учете по каким – то другим болезням дважды в год, - говорит доктор.

Получается, что микобактериями туберкулеза инфицированы практически все, но поголовно им не болеют благодаря иммунитету. По словам Каманиной, у докторов есть даже предположение, что часть населения никогда не заболеет туберкулезом, другие обязательно заболеют, если заразятся, а остальные могут заболеть при определенных условиях - их как раз большинство (более 95%). Избежать туберкулеза поможет здоровый образ жизни, нормальное питание и своевременное скрининговое обследование.