На Алтае за год изъяли более 600 тысяч контрафактных сигарет

В крае курит почти треть населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние несколько лет цены на сигареты взлетели под 200 рублей за пачку. Это притом, что в Алтайском крае курит практически треть населения. По данным Росстата за 2019 год, в регионе эту привычку имеют больше людей, чем в среднем по России. А доходы у людей отнюдь не высокие, поэтому и покупают нелегальный табак – так дешевле. Например, в Рубцовске на стихийном рынке сигареты продают в среднем за 100 рублей за пачку, а если уж кто едет в Казахстан, то там табак можно купить и по 60 рублей за пачку.

Сигареты продаются, как кустарные, так и заводские, произведенные в других государствах. Нередко их везут нелегально через казахстанскую границу, но даже с учетом такой логистики, они оказываются дешевле из-за того, что в республике стоимость акцизов гораздо ниже, чем в России.

По данным пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, контрафактный табак из Казахстана в Россию ввозится мелкими партиями, это снимает ответственность с перевозчиков. Имеются случаи попыток ввоза в страну и крупных партий нелегальных сигарет в тайниках.

- В автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при осмотре автомобиля, следующего из Казахстана в Россию под управлением гражданина Азербайджана, сотрудники пограничного контроля выявили тайник, в котором находилось около 5 тыс. пачек сигарет известных мировых брендов, не имеющих акцизных маркировок. Через несколько часов в этом же пункте пропуска в кузове грузового автомобиля выявлен еще один тайник в виде пластиковых контейнеров, имеющих двойное дно, в которых водитель пытался незаконно ввезти около 4 тыс. пачек сигарет, - сообщает пограничное управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Не обходится и без коррупции, по данным Западно-Сибирского СК на транспорте, в 2020 году «с поличным» поймали сотрудника краевой таможни, который за 20 тысяч рублей должен был пропустить два автомобиля с контрафактным табаком через границу.

Всего на границе в пределах Алтайского края с 2018 года выявлено и пресечено около 100 попыток (в 2020 году около 40) ввоза на территорию России табачной продукции из стран ЕАЭС (Казахстан, Киргизия). Общий объем составил более 2,6 млн пачек (в 2020 году более 500 тыс. пачек) на общую сумму свыше 150 млн рублей.

За незаконный оборот табачной продукции без обязательной маркировки предусмотрена административная и уголовная ответственность.

- В прошлом году по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю возбуждено 16 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за незаконную перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий. Ряд из них уже направлены в суд. Из незаконного оборота изъято более 600 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, - сообщает краевое управление МВД.

Есть надежда, что ввоз контрафакта из Казахстана в Россию снизится после того, как в республике увеличат стоимость сигарет. Рост акцизов в соседнем государстве намечен на 2022 год.