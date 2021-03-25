«У пилотов жизнь начинается после смерти»: выпускник барнаульского училища погиб в ЧП на аэродроме

В Барнауле Вадим Белослюдцев обрел любовь и получил путевку в небо Фото: из личного архива героя(ев) публикации

23 марта на аэродроме в Калужской области произошла трагедия, в которой погибли три члена экипажа ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Одним из погибших оказался выпускник Барнаульского высшего военного авиационного училища, полковник Вадим Белослюдцев. Ему было 48 лет.

Путевка в небо

Вадим Белослюдцев окончил Барнаульское училище в 1994 году. Уроженцем нашей маленькой краевой столицы он не был, но зато нашел здесь любовь и получил путевку в небо. Об этом «Комсомолке» рассказал однокурсник погибшего Алексей Журавлев.

Летчики (Вадим крайний слева) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы узнали о трагедии буквально с первых минут. У нас есть чат выпуска, до сих пор там все общаемся. С Вадимом мы постоянно поддерживали связь, регулярно встречались. Два года назад он приезжал в Барнаул на 25-летие выпуска. Сам-то он из Комсомольска-на-Амуре, но с Барнаулом его многое связывает: его супруга Инга родом отсюда, да и путевку в небо он получил именно здесь, - пояснил Алексей.

Вадим во времена учебы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам однокурсника погибшего, Инга и Вадим поженились сразу после окончания училища. Пара была очень счастливой, вырастили дочь, любили отдыхать в Горном Алтае.

Вадим и Инга поженились после выпуска Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для нас это невосполнимая потеря. Он отличный семьянин, чуткий человек, ответственный товарищ, хороший друг. Как говорят, забирают почему-то всегда самых лучших. Будучи командиром полка и эскадрильи, он воспитал и взрастил молодое поколение летчиков, поэтому такого человека будет не хватать вооруженными силам страны, - подчеркнул Алексей.

Выпуск из училища в 1994 году Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Исполнил мечту деда-фронтовика

За плечами у Вадима Белослюдцева сотни часов полета. После выпуска он проходил службу в Красноярском крае, Оренбургской и Амурской областях, Приморском крае, а в последнее время руководил авиационным отрядом Ту-22М3 в Шайковке Калужской области, где и произошла трагедия.

Не так давно телекомпания «НТВ» выпустила сюжет о 52-ом гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку, которым командует Вадим Белослюдцев.

- Полк дальней авиации летает на самолетах Ту-22М3, выполняет задачи на всей территории нашей необъятной Родины, в том числе за её пределами. На полк возлагается почётная обязанность – ежегодное участие в параде на Красной площади. В настоящем время мы готовим молодых офицеров прошлого года выпуска, которые прибыли к нам, - рассказывал полковник незадолго до своей кончины.

Вадим и его супруга на награждении в Кремле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

К слову, на одном из парадов Вадиму удалось исполнить заветную мечту своего дедушки. Николай Пакиун был участником боев с Японией, а после войны вернулся в Хабаровский край. Всю жизнь он мечтал побывать на Красной площади, но так и не довелось, поэтому его внук взял фотографию на борт самолета и гордо пронес имя дедушки в воздушном строю над самым сердцем Москвы.

Кстати, у Вадима было хобби – он делал фотографии и видео самолетов с воздуха. После его смерти на сайте Russaianplanes.net остался большой архив его авторских снимков.

Встреча выпускников (Вадим в центре) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Похороны

По словам Алексея Журавлева, сегодня, 25 марта, на аэродроме в Шайковке пройдет прощание с погибшими. Хоронить Вадима Белослюдцева будут завтра, 26 марта, на его родине – в Комсомольске-на-Амуре.

Алексей добавил, что знающие Вадима люди до сих пор не могут прийти в себя. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» он вспомнил небольшой стих:

Он сказал: «Ничего, держись. Вы, пилоты, живучие черти»,

У пилотов, я слышал, жизнь начинается после смерти».

А потом помолчал, вздохнул. Я б не смог ни за что на свете,

Очень хочется жить ДО смерти, просто досмерти хочется жить!

Вадима вспоминают, как чуткого человека и хорошего друга Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что произошло?

Как сообщили в Минобороны, во вторник, 23 марта, на аэродроме в Шайковке Калужской области в ходе подготовки к полету члены экипажа запустили двигатели, но в этот момент случайно сработала система катапультирования. Высота была недостаточной для раскрытия парашюта, поэтому трое членов экипажа при приземлении разбились насмерть, одному летчику удалось выжить.

Позднее стало известно, что причины ЧП на месте выясняет специальная комиссия ВКС России.

- Техника Ту-22м3 довольная возрастная, самолет не новый. По нашим данным, самолет прибыл с техресурса, то есть, как я понимаю, после регламентных работ. Когда садишься в самолет, то первым делом включаются автоматы защиты сети, проще говоря, предохранители. Вот когда они их включили, тогда и сработала катапульта. Мысли всякие на этот счет, но подождем, что скажет комиссия, - добавил Алексей Журавлев.

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