«Кличек не помню, у меня все дочки»: Как в учхозе «Пригородное» выращивают одних из лучших коров в крае

Племенной завод больше 60 лет занимается разведением крупного рогатого скота Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Двухдневный теленок смотрит большими бездонными глазами и протяжно мычит, словно просится к молодняку в общий «профилакторий». Но в одиночной «палате» ему предстоит провести две недели - на особом питании и молоке родной матери.

Будущее стадо края

В теплом телятнике учхоза «Пригородное» сейчас около 30 молодых бычков и телочек - результат кропотливой работы селекционеров предприятия.

- Им нужно дать минимум движения, молочко от каждой мамы - это шесть литров в сутки. Потом формируем групповые клетки. Здесь они содержатся до двух месяцев. А после переводим на более взрослый рацион - даем сено, заменитель молока. Родильное отделение у нас может спокойно вместить до 40 голов. В месяц рождается 35 - 50 животных, - говорит главный зоотехник учхоза Алексей Бражников.

Племенной завод занимается разведением крупного рогатого скота уже больше 60 лет. Здесь выращивают скот племенной породы черно-пестрая голштинизированного приобского типа.

- Молодняк считается лучшим в крае, - с гордостью рассказывает главный зоотехник-селекционер Галина Луконькина.

Телочки здесь в особом почете. На каждую буренку составлен свой паспорт, в котором указаны ее корни. За генеалогией следят так тщательно, что позавидует любой историк. Кстати, в ближайшее время на предприятии будут использовать особое семя, которое позволит повысить рождаемость телочек до 90 процентов. Сейчас при рождаемости соотношение с бычками составляет примерно 50 на 50.

- Любим тех коров, которые дают телочек. Но хорошие коровы приносят обычно бычков. Это тоже хорошо, но нам как племенному заводу нужны телочки для воспроизводства и реализации в другие хозяйства. У нас есть группа коров-заказниц. Это будущее стадо Алтайского края. 30 красавиц с идеальным экстерьером - голова легкая, спина ровная, вымя…просто загляденье! Это лучшие коровы, за которыми следят даже в департаменте, - рассказывает Галина Луконькина.

Фото: учхоз «Пригородное»

Кстати, когда животных привозят на выставки, например, на День поля, буренок к этому специально готовят, моют, расчесывают им хвосты и репетируют проходки по подиуму!

Всего в учхозе «Пригородное» содержится порядка двух тысяч животных, в том числе 687 коров. Они распределены по двум фермам - в Новомихайловке и Пригородном.

Родильное отделение

Для коров, у которых вот-вот подойдет время отела, сделали специальное родильное отделение. Одни уже отелились, у других «роды» вот-вот начнутся. Парочка буренок прилегли на теплый пол, устав держать тяжелый живот, другие лишь сонливо взглянули на вошедших людей.

- Беременность - это всегда тяжело. Мы следим за их состоянием, поддерживаем, но главное, им не мешать. Как правило, роды проходят самостоятельно - если теленок крупный, помогаем. Даем им витамины, чтобы лучше себя чувствовали, усиленное питание. Кличек особо не помню, они у меня все просто дочки, - говорит ветеринар Александр Смолин.

После отела коров еще какое-то время держат на усиленном рационе, чтобы они быстрее восстановились. А телят помещают в специальные пеленаторные клетки, где они проводят 10 дней. Выхаживают новорожденных опытные телятницы, которые за долгие годы овладели своим ремеслом настолько, что с первого взгляда могут сказать, что требуется животному. Хотя главное здесь то, что ухаживают за животными с любовью.

Рекордсменки

В год в учхозе производят порядка 5700 тонн молока. Некоторые буренки дают до 50 литров молока в день. Секрет надоев в учхозе не скрывают - стабильно хорошее молоко с высоким показателем жирности обеспечивает генетика животных и стабильный ежемесячный отел животных.

- Поэтому и лактационная кривая не скачет, - говорит главный зоотехник учхоза Алексей Бражников.

Лучшие коровы учхоза приносят до 13 тысяч литров молока за 10 месяцев. Сейчас главная рекордсменка хозяйства - корова по кличке Бордо. Она еще молодая, всего третья лактация. Кстати, ее предшественница - чемпионка по надоям Эльза - была в числе лучших на протяжении восьми лет.

- У нас был рекорд - 13 500 литров в год от одной коровы, а жирность 4,3 процента! - вспоминают селекционеры.

Планы на будущее

Учхоз самостоятельно заготавливает не только корма для своего стада, но и выращивает сельскохозяйственные культуры - производят элитные семена зерновых, зернобобовых, а также травы. Площади пашни занимают около 8 тысяч гектаров.

- Под заготовку кормовой базы для животноводства отводят около половины посевных площадей, - рассказал главный агроном хозяйства Ринат Шевяков.

Засуха 2020 года ударила по всем, в учхозе недополучили почти 30 тыс. центнеров зерна. Пришлось покупать в других хозяйствах зерновую часть, чтобы обеспечить сбалансированный рацион для животных.

- Ежегодно мы проводим много строительных и ремонтных работ на животноводческом комплексе. В прошлом году полностью реконструировали коровник, сделали там беспривязное содержание. В Новомихайловке провели ремонт доильных помещений, телятника, в этом году один телятник будем строить заново - аналога такому проекту в крае еще нет, - рассказал генеральный директор учхоза Игорь Бандеев.

Ценность - в людях

Фото: учхоз «Пригородное»

Но как бы ни гордились в хозяйстве своими достижениями в животноводстве, главное на предприятии - люди. В хозяйстве работают семейные династии: среди них руководство выделяет Ракчеевых, Дубасовых, в Пригородном на особом счету Костелевы - отец и трое сыновей. Многие работают уже больше 30 лет.

- В сельском хозяйстве труд тяжелее, чем в городе. Если взять механизаторов, то они работают в сезон практически без выходных, - рассказывает Игорь Владимирович.

Надо признать, что и оплата труда на предприятии достойная - в среднем зарплата в прошлом году составила в пределах 30 тысяч рублей. Кроме того, за достижение наивысших показателей сотрудников хозяйства регулярно отмечают на краевом уровне. Так, за достижение в молочном скотоводстве губернатором края Виктором Томенко был отмечен весь коллектив во главе с гендиректором Игорем Бандеевым. Отдельной награды был удостоен мастер учебно-опытного хозяйства «Пригородное» Владимир Щербаков. Ему вручили диплом губернатора и денежную премию за первое место среди мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, получивших за год среднесуточный прирост живой массы 900 граммов и более.

Техник по искусственному осеменению хозяйства Ольга Баранова заняла второе место по итогам трудового соревнования в агропромышленном комплексе региона. Кроме того, особых результатов добились операторы машинного доения (звеньевая Лина Чулюкова) - их также отметили в правительстве Алтайского края.