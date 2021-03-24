Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 марта 2021: показатели заболеваемости не позволяют отменить масочный режим

В крае пока не собираются полностью снимать ограничения. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно. За минувшие сутки в крае выявили 108 новых случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день в составляет – 0,95. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда коэффициент не будет превышать показателя 0,5.

Губернатор Виктор Томенко на аппаратном совещании в правительстве рассказал, что ему в социальных сетях регулярно поступают предложения от жителей края отменить ковидные ограничения, в том числе масочный режим.

– Однако для того, чтобы мы начали в эту сторону думать, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений. Пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться, – пояснил Виктор Томенко.

Тем временем в Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на утро 24 марта прививается более 79 тысяч человек, в том числе: 24 910 человек получили первую прививку; 54 800 человек полностью привиты, т.е. получили две прививки.