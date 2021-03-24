Новая трасса и расширение Чуйского тракта

Строительный сезон 2021 года для федеральных дорожников Алтайского края обещает быть насыщенным Фото: УПРДОР «Алтай»

Строительный сезон 2021 года для федеральных дорожников Алтайского края обещает быть насыщенным. В прошлом году произошло изменение статуса автодороги Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан (А-321). Трасса А-321 протяженностью 389 км перешла на баланс ФКУ Упрдор «Алтай» в сентябре, увеличив дорожную сеть предприятия в полтора раза. Приведение этой дороги в нормативное состояние в кратчайшие сроки стало одним из приоритетов. Другая важнейшая задача, над которой продолжается работа, - расширение Чуйского тракта до четырех полос.

Направление международного значения

Специалисты обещают отремонтировать более 40 км автодороги А-321. Работы пройдут сразу на нескольких участках. Осенью введут в строй обновленный 8-километровый обход Павловска: чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой, основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят 1,6 км барьерного ограждения и нанесут разметку из долговечного термопластика. Аналогичные работы пройдут на участке у села Закладное Романовского района (225 - 229 км).

Начнут обновление одного из самых проблемных участков - от села Мамонтово в сторону Кулунды (178 - 185 км). Здесь предстоит практически полностью переустроить конструкцию дорожной одежды. Изыскания показали, что она ослаблена в том числе из-за близкого расположения грунтовых вод к поверхности, поэтому принято решение применить современный материал - 3D-гидроматы, которые полностью отсекут воду от конструкции. На 13-километровом участке перед Кулундой выполнят устройство защитных слоев. Это повысит ровность и коэффициент сцепления колес с дорогой, а также убережет от разрушения нижние слои дорожной одежды.

Также стартуют работы в районе села Буканское на отрезке с 158 по 167 км, выполнить их планируют до конца 2022 года. Помимо восстановления дороги, специалисты повысят безопасность на двух потенциально аварийных участках. Для этого изменят радиус поворота, который сейчас не соответствует нормативам, а на перекрестке с региональной дорогой организуют круговое движение.

Четырехполосных участков все больше

Продолжается работа по расширению Р-256 «Чуйский тракт» до четырех полос. Движение по одному из таких участков откроют в этом году с опережением графика на границе Тальменского и Первомайского районов (с 173 по 183 км). Полностью ввести объект в эксплуатацию по контракту должны в 2022 году.

Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, встречные потоки разделят металлическим барьерным ограждением. В районе села Озерки строят подземный пешеходный переход, он почти готов. Возле станции Озерки возводят двухуровневую развязку.

Продолжается расширение дороги от Новоалтайска в сторону Бийска. Это работы с 212 по 216 км и сдача участка с 216 по 223 км. Помимо расширения до четырех полос, здесь построят две площадки для стоянки транспорта, новые линии электроосвещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Новый, установят три км барьерного ограждения. Для безопасного проезда в поселок Новый и к объекту дорожного сервиса «Облепиха» перекресток оборудуют светофором.

На участке в Троицком районе (268 - 271 км) близко к завершению строительство третьей полосы на подъем. Такая мера повысит безопасность зимой и позволит избежать заторов из-за большегрузов, возникающих в связи со сложным рельефом местности.

Кроме того, в предстоящем сезоне дадут старт еще двум объектам. Первый находится в Тальменском районе, он станет продолжением «четырехполоски» от построенного в 2019 году участка в сторону границы с Новосибирской областью (143 - 150 км). Второй - на выезде из Бийска в сторону Барнаула (341 - 344 км). Здесь трафик значительно возрастает летом в выходные дни, поскольку к автопутешественникам, следующим транзитом, прибавляются бийчане, маршрут которых к дачным участкам также идет по федеральной дороге. В этом году здесь предстоит перенести коммуникации, удлинить водопропускную трубу и выполнить устройство земляного полотна. Ввод обоих объектов в эксплуатацию состоится в 2022 году.

На Старом мосту Барнаула закончили монтаж балок

Ремонт Старого моста через Обь Фото: Александр ЗАХАРОВ

Но федеральные дорожники следят не только за состоянием трасс, но и мостов. В Барнауле продолжается ремонт Старого моста через Обь. Работы идут с небольшим опережением графика. Сейчас готовность составляет 70%. Общая стоимость ремонта - 1,1 млрд рублей. Закончить его и открыть мост планируют на два месяца раньше срока.

- Автодорожную часть моста построили в 1959 году, и с тех пор каких-либо серьезных ремонтных мероприятий здесь не проводили, - говорит Сергей Гончар, первый замначальника ФКУ Упрдор «Алтай». - Все конструктивные элементы нуждались в замене, конструкцию пришлось практически полностью разобрать. Теперь вместо старых железобетонных плит проезжей части установлено 370 металлических ортотропных. Они более износостойкие по сравнению с железобетонными.

Следующий масштабный шаг после замены плит - обновление балок пролетных строений на эстакадах левого и правого берегов. Разрушившиеся элементы конструкции демонтировали и установили новые. Вес каждой железобетонной балки - 15 тонн.

- Ведем подготовительные работы по устройству барьерного и перильного ограждения, закончили монтаж балок, - поясняет замдиректора по капитальному строительству «Барнаульское ДСУ-4» Денис Попрядухин. - Со стороны Барнаула у нас 13 пролетов по шесть балок в каждом. Со стороны Новоалтайска - 17 пролетов по шесть балок. Всего 180 балок пролетных строений. Это трудоемкий процесс, требующий большого объема подготовительных работ. Работа заняла полгода, при том что велась параллельно с обеих сторон моста.

С наступлением тепла специалистов ждет широкий фронт работ. Несколько бригад займутся гидроизоляцией, покраской конструктивных элементов в подмостовой части, обработкой деформационных швов, укладкой асфальтобетонного покрытия, монтажом освещения на совмещенной части моста и на эстакадах, благоустройством прилегающей территории.

Ремонт Старого моста через Обь Фото: Александр ЗАХАРОВ

Параллельно с ремонтом моста через Обь, пока этот участок закрыт для движения, Упрдор «Алтай» построит новое освещение от моста до Правобережного тракта (до Новоалтайска и села Санниково), в прошлом году выполнили капремонт малого моста через протоку Оби. Также этим летом по заказу администрации Барнаула обновят улицу Парфенова, по которой автомобили подъезжают к мосту со стороны Барнаула. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ее ремонт выделят 12,5 млн рублей. Открыть мост планируют осенью 2021 года.

Говоря о планах и перспективах, специалисты подчеркивают, что сегодня к автомобильным дорогам предъявляют высокие требования: комфорт, безопасность, благоустройство, развитая инфраструктура. Поэтому качеству и срокам выполнения работ будет уделено повышенное внимание.