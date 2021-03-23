Мутировали ли ОРВИ из-за ковида? Эпидемиолог – о новом сезоне простуд на Алтае

Многие столкнулись с тем, что их близкие тяжело болели ковидом, кто-то потерял родных, и поэтому люди пытаются себя защитить Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна хлюпает тающим снегом и простывшими носами. Отличаются ли нынешние вирусы от прошлых, тяжелее или легче они переносятся, повлиял ли COVID-19 на укрепление иммунитета, как люди переносят прививки? На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» ответила главный внештатный эпидемиолог эпидемиолог края Ирина Переладова.

- Ирина Владимировна, некоторые наши читатели рассказывают, что нынче простудные болезни у них проходили намного быстрее. Может быть, это как-то связано с влиянием COVID-19?

- В этом году циркулируют те же вирусы, что и раньше. Ковид никак не повлиял на формирование иммунитета к другим сезонным болезням, никаких мутаций не было. Но, между тем, в этом году мы практически не регистрировали грипп. Это видно по мониторинговым исследованиям Роспотребнадзора. Также стоит отметить, что нынче эпидемиологический порог ОРВИ и сезонных простуд пока не превышен, как это было в предыдущие годы. Он был немного превышен в январе – феврале, а сейчас подъема нет. Возможно, это связано с профилактическими мероприятиями против коронавируса.

- Между тем, ходят разговору о третьей волне COVID-19?

- Пока у нас на спад идет в принципе острая респираторно-вирусная инфекция. Мы в течение последних шести недель плавненько идем на снижение. О третьей волне действительно много говорят, но на сегодняшний день тенденций таких нет.

- Как ваше самочувствие после прививки, не простывали, не чихали?

- Нормально, несмотря на то, что год тяжелый, бог миловал. Может, потому, что прививки были вовремя поставлены от гриппа и ОРВИ.

- Другие люди, поставившие прививки, также «чувствуют себя огурцом», как Ирина Переладова?

- В принципе, осложнений нет. Есть среди знакомых, да и в поликлиниках про это говорят, очень небольшой процент людей, которые отмечают реакции, связанные с введением инородного тела. Это субфебрильная температура до 37 градусов, болезненность в месте инъекции, но, как правило, в течение двух дней это проходит. Сегодня в крае ставят прививки неплохо. При этом почти 60% привившихся - люди старше 65 лет. И более 100 человек - старше 90 лет. Есть и 96-летние.

- Ого! И как старожилы перенесли прививки?

- Нормально. Сегодня многие люди столкнулись с тем, что их близкие тяжело болели ковидом, кто-то потерял родных, друзей из-за этого опасного вируса. И поэтому люди пытаются себя защитить, ведь другого средства эффективного против ковида сегодня нет.