В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом театре кукол «Сказка» в Барнауле проведут большой праздник. Это случится после того, как здание документально сдадут в эксплуатацию. На днях объект показали журналистам.

Строительство началось еще в 2018 году. Сейчас завершается оформление документов и допусков.

- Здесь процентов на 95 всё реализовано, как это задумывалось, это большая редкость. Мы работаем и в других регионах, но чтобы с таким уровнем интерьера и наружной отделки было всё реализовано… - цитирует мэрия слова архитектора Евгения Тоскина.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, здание нового театра одно из самых красивых в городе.

- Очень интересно решен архитектурный вопрос. У нас вообще редко строят новые объекты культуры. В большинстве случаев это капитальный ремонт или реконструкция. А тут в связи с тем, что предыдущее здание было в аварийном состоянии, его снесли и построили с нуля. Это дало архитектору возможность полностью продумать объект, - рассказала министр.

В театре будет три площадки: большая сцена, зал-трансформер в фойе второго этажа, который можно будет использовать под небольшие камерные форматы представлений, просто принимать зрителя или установить елку. И третий зал с подушками, где родители с ребенком смогут посмотреть спектакль в небольшом зале в близком контакте с артистом.

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

Давать представления начнут после того, как театр документально введут в эксплуатацию. Театр готов и к переезду и к первой праздничной программе.

- Она будет интересной. Это должно произойти в ближайшее время. Речь идет о месяце-другом, - говорит Елена Безрукова.

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию театр кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ