Почему «плавает» оплата за электроэнергию по ОДН

До сих пор многим непонятно, почему с прошлого лета цифры за ОДН стали «прыгающими» Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем вызвано увеличение платы за общедомовые нужды? Почему эта цифра в квитанции каждый месяц разная, причем, может вырасти с 20 рублей до 200 и наоборот? Как правильно передавать показания и что делать, если сумма за ОДН «зашкаливает»?

На эти и другие горячие вопросы от потребителей ответил на пресс-конференции заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Алтайкрайэнерго» Евгений Бабичев.

Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельностей АО «Алтайкрайэнерго» Евгений Бабичев. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Почему изменились цифры в квитанциях?

По словам специалиста, тема платы за электроэнергию по общедомовым нуждам актуальна для 130 тысяч абонентов в многоквартирных домах. И до сих пор многим непонятно, почему с прошлого лета цифры за ОДН стали «прыгающими».

- Все дело в новых правилах, утвержденных Правительством, - пояснил Евгений Бабичев. - До 1 июля 2020 года общедомовые нужды электроэнергии рассчитывались в рамках норматива. Разница между общим прибором учета и суммой индивидуальных счетчиков раскладывалась на всех, но в его пределах. А с июля эту «планку» сняли и теперь весь «небаланс», каким бы он ни был большим, распределяется между всеми собственниками.

Почему суммы за ОДН «прыгают»?

- В идеале собственники должны единовременно снимать и передавать показания приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых, - пояснил представитель «Алтайкрайэнерго». – Делается это с 23 по 25 число каждого месяца. Но такое, к сожалению, бывает редко - кто-то заболел или забыл посмотреть показания, кто-то предпочитает передавать показания раз в полгода и т.д. Все это становится причиной того, что разница между общим счетчиком и суммой индивидуальных приборов может каждый раз отличаться. В итоге в одном и том же доме плата за ОДН бывает разной. Причем существенно.

Как начисляют «за свет» тем, кто долго не подает показания?

- Расчет в таком случае идет по среднему (берется среднее потребление за шесть месяцев). Для юридических лиц - по аналогичному периоду прошлого года (средние показания за два месяца). К этому плюсуется сумма за ОДН, которая раскладывается на всех, вне зависимости жил человек в это время в доме или нет. «В любом случае неправильно не вовремя подавать показания», - считает спикер.

Можно ли сэкономить зимой, переплатив летом?

- Не поможет эта методика сэкономить. Я слышал про такие примеры, но никогда не понимал тех, кто так делает, - удивляется Евгений Бабичев. - Даже пытался созвониться, спросить, зачем? Эта методика только запутывает все. Ситуация с начислениями ОДН становится непрозрачной. Представим, что есть дом из 10 собственников, все они имеют одинаковую жилплощадь. В каком- то месяце они потребили по 1000 кВтч, а счетчик общедомовой показал 1100 кВтч часов. Соответственно, начисляется по 100 кВтч каждому собственнику, а оставшиеся 100 делятся поровну по 10 кВтч. И допустим, один из-за этой мнимой экономии переплачивает и делает «небаланс» меньше. А через несколько месяцев он уже передает фактические показания и «небаланс» становится больше, и тут никто уже не вспомнит о том, что раньше им начисляли за ОДН меньше, появятся вопросы: « А почему сейчас больше?»

Кстати, в Камне-на-Оби был именно такой случай. Женщина летом платила за свет больше, чтобы накопить себе некий «зазор» для пользования электроприборами зимой. А зимой у дома небаланс из-за этого вырос и начисления за ОДН неприятно удивили жильцов.

Есть ли удачные примеры с платой за ОДН?

- Да. В городах норма «небаланса» - 5-10%. В сельской местности - в пределах 5%. Большинство домов входит в эти проценты, - пояснил Евгений Бабичев, добавив, что в городе много «дисциплинированных многоквартирников», где старшие по дому неравнодушные и показания передаются вовремя, согласованно и четко.

А если «небаланс» в твоем доме зашкаливает?

- Есть и такие редкие примеры, когда разница доходит до 50%, - отметил спикер. - Здесь собственники должны бить тревогу. Ведь причина в том, что кто-то безотчетно использует электроэнергию или плохо работает управляющая компания.

Оплачивают ли ОДН магазины?

- Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах также обязаны платить за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, - объяснил специалист. - При этом объем электроэнергии за общедомовое потребление определяется пропорционально площади помещений, а стоимость рассчитывается, исходя из тарифов, установленных для соответствующей группы потребителей.

Будет ли продлен мораторий на пеню?

- Нет. Пеня, отмененная в период пандемии, снова возвращается в февральскую квитанцию. В прошлом году в целях социальной поддержки на пеню был введен мораторий. Но теперь он отменен.

Возможно, это также подтолкнет потребителей передавать показания электроэнергии вовремя - считают энергетики.

Подсказка КП

Как передать показания счетчиков электроэнергии

Передать показания счетчика можно в личном кабинете на сайте «Алтайкрайэнерго», позвонив на горячую линию «Алтайкрайэнерго» по номеру 8-800-700-9023, а также по номерам телефонов, указанных в квитанции. Еще один традиционный способ - прийти в офис «Алтайкрайэнерго».