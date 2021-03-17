Интернет-подставы: как защититься от поддельных документов

Фото предоставлено краевой нотариальной палатой

Мошенники всегда находят способы, как нажиться за счет других людей. «Легкие деньги» зачастую удается заработать, вводя в заблуждение и пользуясь нашей юридической безграмотностью. Так, например, в интернете встречаются объявления о продаже нотариальных бланков.

Вот объявление на одном из сайтов: «При большой необходимости вы можете купить чистый нотариальный бланк в нашем интернет-магазине и заполнить самостоятельно, обладая некоторыми знаниями и навыками».

Вот так, оказывается, можно самому написать доверенность… Да нет, конечно! Мошенники продают, по сути, чистый лист бумаги.

Сегодня мы расскажем, как не купить «липу», зачем ввели QR-коды и как с помощью смартфона проверить подлинность нотариального документа.

Фото предоставлено краевой нотариальной палатой

Что такое QR-код

Наверняка вы уже не раз сталкивались с QR-кодами. Шифры из черно-белых квадратиков сейчас встречаются повсеместно - начиная от квитанций ЖКХ и заканчивая рекламными листовками. QR (Quick Response) расшифровывается как «быстрый отклик». Современные коды во многом упрощают жизнь. С их помощью можно быстро совершить онлайн-покупку, получить информацию, не затрачивая на это лишнего времени, и т.д.

С конца декабря 2020 года в связи с новыми требованиями Федерального закона (от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ), его еще называют законом о цифровом нотариате, на большинстве нотариальных документов также начали проставлять маркировку - QR-код.

QR-код - это специальная машиночитаемая маркировка, в которой зашифрованы реквизиты юридического документа, а именно - сведения о заявителях или их представителях, дата, вид и номер нотариального действия, ФИО нотариуса и нотариальный округ, пояснила «Комсомолке» нотариус города Барнаула, президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина. Каждый QR-код является неповторимым и уникальным, его нельзя продублировать или перенести на другой документ.

Внимание, мошенники!

Но, как говорится, не перевелись еще на Руси Остапы Бендеры. Хитроумные мошенники научились отлично вписываться в современные технологии. Ну, например, отправляют «письма счастья» с липовыми штрафами за дорожные правонарушения якобы со стационарных камер. При этом некоторые водители «на автопилоте», не разобравшись, оплачивают, и их деньги уходят мошенникам.

Подобных примеров можно приводить сколько угодно. Мошеннических схем с документами тоже предостаточно, однако последствия от них могу быть куда более глобальными, нежели липовый штраф ГИБДД. Например, имели место случаи, когда мошенники брали реальную доверенность на продажу машины и подделывали ее на доверенность на продажу квартиры…

Распознать «липу» поможет телефон

Имейте привычку всегда проверять подлинность документов! С введением QR-кодов теперь можно удостовериться самому в подлинности и нотариальных документов. Для этого понадобится обычный смартфон - наводите сканер на маркировку, появится ссылка, содержащая реквизиты нотариального документа - фамилия-имя-отчество, дата совершения нотариального действия. Если информация на документе и по ссылке совпадает - перед вами подлинный нотариальный документ.

QR-код создается в уникальных нотариальных программах АРМах. Такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ. Так как сведения о каждом нотариальном действии вносятся нотариусом в Единую информационную систему (ЕИС) нотариата, то проверка по QR-коду, у которого есть идентификационный номер, автоматически установит, есть ли документ с такими реквизитами в электронной нотариальной базе данных.

Защита от подделок и мошенников

Появление QR-кодов на нотариальных документах делает бессмысленным их подделку, считает нотариус. Липовые бумаги и раньше легко выявлялись при их предъявлении нотариусам или государственным органам (если госорганы направляли запрос в ЕИС нотариата), и, справедливости ради, подобные ситуации встречались нечасто. А вот простых обывателей мошенники нередко вводят в заблуждение, предъявляя поддельные нотариальные доверенности, договоры и даже призывая купить чистый бланк нотариального документа, как в нашей истории. Но теперь любой человек сможет самостоятельно проверить подлинность нотариального документа.

На какие документы наносится QR-код?

- QR-коды проставляются практически на все бумажные нотариальные документы, - говорит Наталья Дрожжина. - Это доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные договоры, соглашения, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, договоры инвестиционного товарищества, требования о приобретении доли в уставном капитале, протоколы (решения) о выходе участника из ООО и другие документы.

Не предусмотрен QR-код для бумажных документов в случаях, если свидетельствуется подлинность подписи, при удостоверении равнозначности документов, на дубликатах документов, на копиях и выписках, на переводах, в т.ч. при свидетельствовании подлинности подписи переводчика.

На электронных документах, удостоверенных нотариально, QR-код не ставится, так как они изначально защищены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Отразится ли QR-код на стоимости?

Нас заверили, что не отразится. Проставление маркировки на нотариальный документ совершается в рамках нотариального действия, а вся разработка и поддержка платформы QR-кодирования осуществляется за счет средств нотариата для защиты прав и интересов граждан.

На нотариальных документах начали проставлять специальную маркировку QR-коды - что делает бессмысленной их подделку

Справка «КП»

Проверить машину перед покупкой в реестре залогов движимого имущества, узнать, у какого нотариуса заведено наследственное дело, вы можете в любое время на сайтах:

- Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru)

- Алтайской краевой нотариальной палаты (22.notariat.ru)

Также на данных сайтах работает сервис проверки доверенностей.