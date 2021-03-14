Прощеное воскресенье - 2021. У кого просят прощения барнаульцы

Главные слова в этот день: «Прости меня!», на них положено отвечать: «Бог простит, и я прощаю!» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Последний день Масленицы по народной традиции называют Прощеным воскресеньем. Главные слова в этот день: «Прости меня!», на них положено отвечать: «Бог простит, и я прощаю!». Важно не только просить прощения у тех, кого вольно или невольно обидел, но и самому искренне отпускать обиды. В преддверии праздника «Комсомолка» провела опрос на тему: «А у кого бы вы хотели попросить прощения в этот день?»

Сергей Брылев, юрист:

- Я бы попросил прощения у своей любимой за то, что, несомненно, недостаточно часто целовал, ведь проявление любви никогда не бывает лишним. Попросил прощения у детей за то, что где-то излишне опекал, а иной раз напротив - недостаточно произносил слов похвалы, ведь быть родителем непросто, и снова пройти этот путь не будет шанса. Но, несомненно, я поклянусь любить их всех ещё больше!

Оксана Бассауэр, психолог, нумеролог:

- В Прощеное воскресенье я искренне прошу прощения у своих родителей, мужа и детей за все вольные и невольные обиды, поскольку близким от нас всегда достается больше всего. Вот огорчил нас человек где-нибудь в транспорте или на работе, а срываемся, как правило, на близких. Мол, поймут же. Родные. А еще я обязательно прошу прощения у себя за то, что не всегда прислушиваюсь к себе, своим желаниям. Ну, вот не поняла вовремя, что отдохнуть пора, порадовать себя, проигнорировала, и получила усталость, головную боль или плохое настроение. А для здоровья и радости просто необходимо быть внимательным и заботливым. И вот прошу у себя прощения и чувствую, как силы прибывают, улыбка появляется на лице и краски жизни становятся ярче! С Масленицей всех, с праздником Весны и Жизни!

Андрей Афонин, гид по Алтаю:

- Я бы попросил прощения у Катуни, за то, что я редко бываю около нее. И поблагодарил бы за то, что она всегда ждёт. Я попросил бы прощения у тренера за то, что мало стал кататься на лыжах. У первой девочки, с которой я поцеловался, за то, что не сказал, что не умею целоваться.

Виктория Крахмалева, редактор ИА «Банкфакс»:

- Я человек некрещеный и не православный, мне не нужно ждать особенного дня в году, чтобы попросить прощения у тех, кого вдруг обидела ненароком. Традицию просить прощения у всех подряд, «на всякий случай», считаю лицемерием и антинаучной глупостью.

Арсений Карпенко, массажист:

- Мне подумалось, что это обычай неспроста придуман. В нашей жизни бывают моменты, когда вольно или невольно мы кого-нибудь обижаем, поступаем как-то не так. Каким бы ты не был положительным, есть моменты, за которые стыдно, а попросить прощения - тяжкий труд. Этот день нам дается возможность с легкостью преодолеть гордыню. И, конечно, в первую очередь просишь прощения у близких, друзей, коллег.

Сергей Рождественский, предприниматель, построивший казачий струг «Ермак»:

- Наверное, просить прощения нужно не только в этот день. Иначе он превращается в какое-то 8 марта, история которого сомнительная... Я, например, маму обидел - в командировке закрутился в делах и забыл ее поздравить с 8 марта. Нехорошо получилось. Буду просить у нее прощение. Еще считаю, что человек у обидчиков своих должен просить прощения. Чтобы их сердце смягчилось. И у Бога каждый раз надо просить, когда просыпаешься и засыпаешь. Со словами: «Господи, прости меня грешного за все мои грехи видимые и невидимые. Наставь на путь истинный».