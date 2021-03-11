Победительница четырёх конкурсов красоты из Рубцовска засветилась в шоу «Музыкальная интуиция»

Фото предоставлено ТНТ

«Музыкальная интуиция» - это шоу на ТНТ, в котором звезды пытаются распознать, кто из участников проекта - настоящий вокалист, а кто искусно притворяется. В съемках программы приняли участие комики Евгений Чебатков и Денис Дорохов, профессиональные музыканты Юлианна Караулова и Алексей Чумаков, а также Екатерина Решетникова и Ляйсан Утяшева из шоу «Танцы».

Уроженка Рубцовска Елены Тараненко спела на шоу хит Веры Брежневой «Реальная жизнь». В профайле девушки было указано, что у нее 4 высших образования и столько же побед в международных конкурсах красоты. Участники шоу должны были угадать, является ли она исполнительницей.

- Елена оказалась вокалисткой и тем самым помогла команде Юлианны Карауловой отправить в банк 70 тысяч рублей, которые впоследствии организаторы шоу перечислили на благотворительность. Звёзды сомневались, делая выбор в пользу участницы, - рассказывают организаторы. - Во втором раунде она «исполняла» песню за ширмой, но не убедила команды своим выступлением.

Фото предоставлено ТНТ

После завершения съёмок шоу Елена Тараненко поделилась своими эмоциями от участия в «Музыкальной интуиции» и рассказала о себе.

- Впечатления просто фантастические! Особенно с учетом того, что я — офисный сотрудник. Спеть в эфире ТНТ было давней мечтой, - говорит Елена. – Мне с детства все было интересно: 500 секций, 1000 кружков и миллион увлечений. У меня 4 высших образования, я училась девять лет, окончила аспирантуру, имею 30 научных публикаций. Работала по специальности и объехала почти 30 стран. А еще за моими плечами 18 конкурсов красоты разного уровня и масштаба. Все мои достижения плохо вписываются в амплуа участницы конкурсов красоты. Но это мое любимое хобби.

Кстати, на вопрос о том, находясь с участниками в гримерке и готовясь к съемкам, смогла бы она сама понять, кто из них поет, а кто нет, девушка ответила так:

- Если честно – нет. Артистом может быть с виду скромный человек, и наоборот, под внешностью звезды порой оказывается тот, кто не знает нот.