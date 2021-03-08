В Барнауле мотоциклисты провели турнир по ледяному спидвею

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в Барнауле провели турнир по ледяному спидвею. Местом для гонок мотоциклов на льду стал стадион СШОР «Клевченя». В соревнованиях участвовали 16 спортсменов из Тюменской, Омской, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Говорят, в советские времена соревнования по спидвею собирали аншлаги на барнаульском стадионе «Локомотив». С тех пор краевой спидвей пережил 38 лет забвения, тренировки на озёрах, недостаток последователей и специалистов, но теперь, кажется, вновь набирает обороты, пишет Алтайский спорт.

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мотоциклисты соревновались в «классе 500» (гонки на льду). Заезд - четыре круга. У спортивных мотоциклов в этой дисциплине нет тормозов, шипы на покрышках достигают 28 мм (всего 320 шипов), - сообщает пресс-служба городской администрации.

Алтайский край на соревнованиях представил перворазрядник Никита Яблочкин (Новоалтайск), кандидат в мастера спорта Евгений Максимов (Барнаул) и перворазрядник Сергей Михалев.

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое место занял Алексей Утусиков из Омской области. Он в семи стартах из восьми пересек финишную черту раньше своих соперников.

- Не могу сказать, что я полностью доволен тем, как у меня получилось выступить. Были определенные проблемы и с техникой и в психологическом плане, поскольку я много пропустил и давно не участвовал в соревнованиях всероссийского уровня. Я был расстроен, когда проиграл один заезд принципиальному сопернику, но благо, что сумел собраться и закончить соревновательную программу на высокой ноте. И, в целом, мне очень понравилось выступать здесь. В прошлом году звали в Барнаул на соревнования, но я не смог приехать из-за травмы. А вот теперь дебютировал на вашей земле и рад, что получилось победить. Ещё хочу отметить, что в Барнауле прекрасная атмосфера и болельщики. Было круто выступать при них, чувствовалась энергия от трибун. Да и сам город красивый, мне понравился, - цитирует лидера издание.

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли соревнования по спидвею. Фото: Олег УКЛАДОВ