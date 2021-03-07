Рецепты ПП-блинчиков на Масленицу 2021: для тех, кто на диете

Блины могут быть не только вкусными, но и полезными. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Масленица на то и Масленица, чтобы накрывать богатый стол и угощаться разными яствами. Даже если вы на диете! И все же, для тех, кто хочет и полакомиться, и сохранить фигуру, есть альтернативы. Барнаульский фитнес-тренер Антонина Пивоварова поделилась с «Комсомолкой» рецептами ПП-блинчиков на Масленицу 2021 (напомним, что аббревиатура ПП означает правильное питание).

ЯИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ

Понадобится:

Для теста: 3 яйца, специи морская соль, перец (рассчитано на две порции).

Начинка: сыр рикотта, помидор, свежая зелень, слабосоленая рыба. Все смешиваем и фаршируем блины.

Способ приготовления: взбиваем венчиком все ингредиенты для теста и выпекаем на сковороде на медленном огне, как обычные блинчики. Предварительно сковороду нужно смазать оливковым маслом. Потом фаршируем начинкой.

Фитнес-тренер Антонина Пивоварова. Фото: из личного архива героя публикации

РИСОВЫЕ БЛИНЧИКИ

Понадобится:

Куриные яйца - 2 шт;

Заменитель сахара - 2 ст. ложки;

Соль морская - 0,5 чайной ложки;

Молоко 2,5% жирности - 300 мл;

Вода горячая - 150 мл;

Рисовая мука - 140 гр;

Масло растительное - 2 ст. ложки.

Способ приготовления: взбиваем яйца, добавляем к ним специи, молоко, затем вливаем горячую воду (но не кипяток), в конце добавляем рисовую муку. Все взбиваем венчиком и добавляем растительное масло. Даём немного постоять тесту. Затем выпекаем на сковороде.

Начинка: творог, натуральный йогурт, спелый банан. Делаем однородную массу и начиняем блины. Сверху трём горький шоколад .

СЫРНЫЕ БЛИНЫ С ЗЕЛЕНЬЮ

Понадобится:

Сыр твердый – 100 гр;

Рисовая мука – 2 ст. л.

Сметана обезжиренная – 2 ст. л.

Яичный белок – 1 шт;

Зелень – пучок;

Соль – 1/3 ч. л.

Способ приготовления: натираем сыр на терке и режем зелень. Смешиваем муку с яичным белком и добавляем сметану. Взбиваем смесь миксером или блендером. Насыпаем в тесто тертый сыр, зелень и соль. Все перемешиваем. Сковороду нагреть и смазать дно маслом (с антипригарной посуды можно этот шаг пропустить). Жарим блинчики на небольшом огне с двух