Рецепты ПП-блинчиков на Масленицу 2021: для тех, кто на диете

Блины могут быть не только вкусными, но и полезными.
Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
Масленица на то и Масленица, чтобы накрывать богатый стол и угощаться разными яствами. Даже если вы на диете! И все же, для тех, кто хочет и полакомиться, и сохранить фигуру, есть альтернативы. Барнаульский фитнес-тренер Антонина Пивоварова поделилась с «Комсомолкой» рецептами ПП-блинчиков на Масленицу 2021 (напомним, что аббревиатура ПП означает правильное питание).
ЯИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ
Понадобится:
Для теста: 3 яйца, специи морская соль, перец (рассчитано на две порции).
Начинка: сыр рикотта, помидор, свежая зелень, слабосоленая рыба. Все смешиваем и фаршируем блины.
Способ приготовления: взбиваем венчиком все ингредиенты для теста и выпекаем на сковороде на медленном огне, как обычные блинчики. Предварительно сковороду нужно смазать оливковым маслом. Потом фаршируем начинкой.
Фитнес-тренер Антонина Пивоварова. Фото: из личного архива героя публикации
РИСОВЫЕ БЛИНЧИКИ
Понадобится:
Куриные яйца - 2 шт;
Заменитель сахара - 2 ст. ложки;
Соль морская - 0,5 чайной ложки;
Молоко 2,5% жирности - 300 мл;
Вода горячая - 150 мл;
Рисовая мука - 140 гр;
Масло растительное - 2 ст. ложки.
Способ приготовления: взбиваем яйца, добавляем к ним специи, молоко, затем вливаем горячую воду (но не кипяток), в конце добавляем рисовую муку. Все взбиваем венчиком и добавляем растительное масло. Даём немного постоять тесту. Затем выпекаем на сковороде.
Начинка: творог, натуральный йогурт, спелый банан. Делаем однородную массу и начиняем блины. Сверху трём горький шоколад .
СЫРНЫЕ БЛИНЫ С ЗЕЛЕНЬЮ
Понадобится:
Сыр твердый – 100 гр;
Рисовая мука – 2 ст. л.
Сметана обезжиренная – 2 ст. л.
Яичный белок – 1 шт;
Зелень – пучок;
Соль – 1/3 ч. л.
Способ приготовления: натираем сыр на терке и режем зелень. Смешиваем муку с яичным белком и добавляем сметану. Взбиваем смесь миксером или блендером. Насыпаем в тесто тертый сыр, зелень и соль. Все перемешиваем. Сковороду нагреть и смазать дно маслом (с антипригарной посуды можно этот шаг пропустить). Жарим блинчики на небольшом огне с двух