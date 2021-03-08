Красивые, расчетливые, оптимистичные и замуж выходят по любви: статисты и мужчины о типичной женщине на Алтае

Жительницы Алтайского края - неисправимые оптимистки, иначе в Сибири просто бы не выжили Фото: ОЛЕКСЮК Иван

К международному женскому дню Алтайкрайстат по традиции подготовил информацию о прекрасной половине Алтайского края. Типичная женщина, по этим данным – умница бальзаковского возраста:

- Средний возраст алтайских дам - 43 года. Причем, сельчанки постарше - (там средняя цифра - 44 года), а вот средней горожанке - 42 года. Из сельских - самые молодые живут в Солтонском районе –39 лет, более зрелые - в Усть-Пристанском - 47 лет.

Но хватит о возрасте в женский праздник. Мы, дамы, таких разговоров не любим. Лучше порадуемся тому, что в 2020 м году в крае родилось почти 20 тысяч детей, из них - 9685 девочек. Средний возраст алтайских рожениц - 28 лет.

По свежим статистическим данным, кстати, женщины на Алтае имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. По данным выборочного обследования за IV квартал 2020 года, доля работающих женщин, имеющих высшее профессиональное образование, – 35,7%, мужчин – 23,0%.

А что думают о типичной алтайской женщине мужчины? С этим вопросом мы обратились к небезызвестным персонам.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС:

- Среднестатистическая женщина Алтайского края - это дама, примерно в возрасте пятидесяти лет, горожанка, работающая в офисе, замужем, с двумя детьми. При этом она с переменным успехом пытается найти баланс между семьей и работой. Из-за этого немного уставшая, но все равно очаровательная.

Алексей Чеканов художник:

- Типичная женщина в Барнауле и окрестностях - это обесцвеченная дамочка 28 лет и старше, едущая за рулем мужниного или подаренного мужем автомобиля в спа-салон. На соседнем кресле: «Космополитен».

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка:

- Не знаю как для кого, а меня окружают женщины целеустремленные, которые умеют ставить цели и достигать. Алтайские женщины многие с образованием, они любят красоту, природу Алтайского края. В моем окружении много таких, и все они любят, кстати, барнаульский зоопарк. И еще эти дамы прекрасно готовят, у них тонкое чувство юмора. Наша жизнь на Алтае не очень простая, заставляет многие моменты воспринимать с юмором, из-за этого мы очень живучие. Наши женщины обожают юмор и это здорово!

Владимир Токмаков, поэт и журналист:

- В первую очередь, женщины Алтайского края отличаются красотой. Так сложилось исторически. В регион приезжали переселенцы со всей страны. Здесь рождались метиски с особой красотой, не похожи ни на сибирячек, ни на женщин центральной России. Этому «плавильному котлу» более ста лет. Кромке того, алтайские женщины очень терпеливые, потому что наш регион никогда не был богатым, не был удачливым. Женщины, которые здесь живут, очень терпеливые и выносливые, потому что на их плечах и хозяйство, и дети, при этом они вынуждены работать (домохозяек не так много!). Они неисправимые оптимистки, иначе в Сибири просто бы не выжили. Рациональные, потому что приходится подсчитывать копейку. Но, в то же время, наши женщины выходят замуж по любви, а не по расчету, так как на Алтае мало богатых мужчин.