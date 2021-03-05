Только бы выкарабкаться: на Алтае мужчина со сломанной ногой двое суток полз по горам на спине

Геннадий Куликов отправился в горы, чтобы подыскать места для тебеневки. Фото Андрея Куликова.

– Никогда не поддавайтесь панике, – говорит 62-летний Геннадий Куликов, которому удалось выжить в аду. Мужчина со сложным переломом ноги оказался один в алтайских горах без связи, еды и спичек.

Об удивительной истории, случившейся перед новым годом, на днях рассказала Мария, дочь скромного героя из села Теректа Усть-Коксинского района. От имени семьи девушка поблагодарила врачей, сражающихся за его здоровье, и всех, кто помог в его поиске.

Встреча с кабаном

В тот день, 21 декабря, Геннадий Куликов отправился в горы, чтобы подыскать места для тебеневки – зимней пастьбы лошадей.

- Угнал коров на водопой, потом поехал вверх по конной тропе, - вспоминает Геннадий. - Погода стояла хорошая, маршрут был знакомый. Рядом Пират бежал, совсем молодая еще лаечка, которую я стал с собой брать, чтобы приучать ко всему. И вдруг собака в кустах натыкается на кабана.

В следующий момент Пират с лаем кинулся под лошадь, кабан - за ним.

- Конь Воронко с испуга стал отбиваться, я слетел, пока падал, мне попало задними копытами по ноге, – вспоминает пострадавший. – Потом животные кинулись врассыпную: кабан в кусты, Воронко - вниз, за ним - Пират.

Мужчина оказался один в алтайских горах без связи, еды и спичек. Фото Андрея Куликова.

Головой вперед

Мужчина лежал на тропе с нестерпимой болью в переломанной ноге. Опытный таежник понял, что ситуация патовая. Первым делом попытался с помощью ножа сделать костыли, приподнялся на рогалинах, но тут же упал, второй раз опять свалился, зажмурившись от боли.

- Спичек не было, – рассказывает Геннадий, – и, наверно, хорошо. Иначе бы я развел костер, расслабился, а потом бы уснул и не проснулся.

Вариантов спасения казалось, не было совсем. Человек, которому и стоять было невозможно, понимал, что даже если его начнут искать, он замерзнет раньше, чем найдут.

- В голове крутились всякие мысли, но я подумал о внуках: еще маленькие - надо бы выкарабкиваться, - вспоминает глава большого семейства. - И решил, что остается только одно - ползти что есть сил в сторону деревни. На мне был костюм с пропиткой водонепроницаемый, я застегнулся крепко, капюшон на шапочку натянул.

К больной ноге мужчина привязал деревянные лангетки, обмотал ее ремнями и пополз.

- На животе двигаться не получилось: не давала боль, - вспоминает он. - Тогда перевернулся на спину и, отталкиваясь здоровой ногой, стал скользить головой вперед.

«Ты добычи не добьешься»

- Лангетки цеплялись за кусты и тянули ногу, обостряя боль, - вспоминает мужчина. - Я их отбросил, просто ремнями ногу перемотал и пополз дальше. Через пни перелезал так: сначала здоровую ногу забрасывал, садился, затем сломанную перекидывал. Внутри куртки вначале было жарко, видимо, от больной ноги, а вверху вся одежда с пуговицами обледенела. Пальцы в обледеневших верхонках мерзли, я растирал их снегом.

- Папа полз по крутым подъемам и спускам, по краю отвесных скал. Такой маршрут не всякий человек пройдет на здоровых ногах, - взволнованно рассказывает Мария.

В какой-то момент над ползущим одиноким человеком стал кружить хищный коршун.

- Фиг тебе, - сказал я ему и даже запел: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой», - вспоминает мужчина, побывавший на грани жизни и смерти.

«Включала свет, шла к двери»

- Мы с мамой созванивались в первый вечер, когда он не вернулся, - вспоминает Мария Куликова. - Поначалу подумали, что папа мог остаться в охотничьем домике в горах, там есть печь.

Даже представить сложно: Куликов полз в экстремальных, без сна и отдыха, условиях двое суток. Не останавливаясь! Фото Андрея Куликова.

- Это наша повседневная жизнь с поездками в тайгу, разные бывали случаи, знаю, что муж найдет выход в любых ситуациях, - говорит Зоя Куликова, - ему приходилось и в буран попадать, и ночью без лошади возвращаться. Сначала я не паниковала, но на другой день стала звонить местным табунщикам, просила съездить посмотреть на места, где лошади пасутся. Они поехали, увидели, след ведет в горы, возвратились уверенные, что Геннадий отправился в сторону таежных избушек. Но у меня на душе было неспокойно. И сын, как назло, был в командировке. Ночью каждые 20 минут я просыпалась, включала свет, шла к двери, смотрела, не едет ли.

Без воды, еды и отдыха

Даже представить сложно: Куликов полз в экстремальных, без сна и отдыха, условиях двое суток. Не останавливаясь!

- Ни есть, ни пить, ни в туалет не хотелось. Только верхонки обледеневшие время от времени облизывал. Главной мыслью было: только бы не закемарить, не заснуть, иначе - смерть, - вспоминает Геннадий. - Поэтому, когда ночью я потерял тропу, упорно ползал кругами вокруг елки, только чтобы не останавливаться и не спать.

На вторые сутки нечеловеческого испытания мужчина продолжал двигаться в сторону деревни.

-Боль в ноге стала стихать, она просто замерзла вся, - вспоминает алтайский Маресьев. Книгу про летчика, оказавшегося с перебитыми ногами в тайге, Геннадий Куликов помнит с детства, но никогда не думал, что сам попадет в подобную ситуацию.

- Путь я знал хорошо, чувствовал даже спиной. Родники, встречавшиеся на тропе, огибал, чтобы не промокнуть, - рассказывает Геннадий. - Это было довольно тяжело, приходилось выкарабкиваться палками из рыхлого снега.

Однажды на елке над его головой показался соболек, помахал хвостиком, стал прыгать за ним, разглядывать с любопытством

- Живи, а мне дальше ползти, - пробормотал бывалый таежник.

Он не позволял себе отдохнуть, закрывать глаза. Вторая ночь прошла еще сложнее, а утром сознание стало мерцать, как уставший фонарик. В этот момент было видение.

- Ползу и вдруг вижу: два солдатика среди елок в летней форме с ружьями, - рассказывает Куликов. – Я им говорю: зверя здесь нет, лучше идите, мне помогите. Они отвернулись от меня, ружья на плечо и пошли. Я встряхнул головой: никого нет, чистый лог.

В этот момент экстремал (шел третий день), преодолевший ползком около восьми километров, приближался к реке. И вновь запретил себе впадать в отчаяние. Решил, что переползет ее ниже по течению, по насыпи из веток, покрывшихся льдом. От реки до деревни оставалось еще пять километров. И тут он услышал голоса, лай собаки.

«Не поддавайтесь панике»

- Утром третьего дня я в тревоге позвонила близкому другу Геннадия, живущему в соседней деревне, - рассказывает Зоя Куликова. - Григорий тут же приехал, организовал поисковую группу.

Мужчины двинулись в сторону охотничьих избушек. Но когда подъехали к реке, увидели на другом берегу Воронко и Пирата, бродящих в растерянности.

Пока ловили коня, Пират метнулся вверх и, увидев хозяина, бросился к нему с радостным лаем, в восторге стал облизывать.

- Ладно, говорю, не подлизывайся, предатель, - вспоминает хозяин молодой лайки. Пристыженный пес тут же метнулся обратно и привел за собой мужчин.

- До этого я полз, как робот, и усталости не чувствовал - а тут силы вмиг покинули, руки затряслись, - рассказывает наш герой. - Хотели меня на коня посадить - нет, говорю, мужики, не смогу. Привезли сани, в деревне «Скорая» ждала.

Жена, прибежавшая к саням, обмерла.

- Гена лежал бледный, как смертник, глаза впали, - со слезами вспоминает Зоя Ивановна. – Сначала в Усть-Коксинскую больницу его привезли. Потом в республиканскую. Одежду и ботинки разрезать пришлось.

За полтора месяца в больницах выживший всем смертям назло герой перенес ампутацию нескольких пальцев на руке, стопы на правой ноге, до кучи – ковид.

- Главное - жив, и ногу не отняли - спасибо врачам, - подытожил этот стойкий человек, преподавший нам бесценный урок.