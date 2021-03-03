Чтобы победить коронавирус, в обществе должна появиться так называемая иммунная прослойка, а это порядка 70 процентов всего населения. Помочь в этом может только вакцинация. Если в Барнауле прививочная кампания идет полным ходом, то некоторые сельские территории остаются неохваченными. Дело в том, что поехать в районную больницу могут не все, а поставить прививку на месте не всегда и не везде есть возможность.Главная проблема - доставка вакцины. Препаратам требуются особые условия для транспортировки и хранении. Попросту говоря, нужно специальное холодильное оборудование.Вчера вопрос доступности вакцинации обсудили на попечительском совете Фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Единогласно было принято решение закупить для ЦРБ морозильные камеры для транспортировки вакцины в сёла. И вот уже сегодня первую морозильную камеру принимают в больнице Зонального района.- Вакцина должна быть доступна для всех. Но она требует особых условий хранения, это создает трудности при транспортировке в отдаленные села. Я предложил приобрести для районных больниц морозильные камеры, которые поддерживают необходимую температуру, - сказал депутат государственной думы РФ Александр ПрокопьевДо этого жителям сел приходилось ездить в город, где работал единственный прививочный кабинет на всю бийскую зону. И это притом, что желающих поставить прививку предостаточно.Медики уже расписали маршрут. На следующей неделе первую партию вакцины в новой морозильной камере отправят в село Плешково Зонального района. Точно такое же морозильное оборудование получат еще 10 сельских районов Алтайского края. Таким образом, удастся вакцинировать еще больше жителей региона, что позволит ускорить темпы выработки коллективного иммунитета