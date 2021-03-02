Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 марта 2021: более 55 тыс. человек прививаются от COVID-19

Число выздоровевших и заболевших продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом все еще растет в Алтайском крае: с начала пандемии их уж более 43,7 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 39,1 тыс., а умерших с COVID-19 – 2352. В регионе продолжается вакцинация против коронавируса, прививаются более 55 тыс. Полностью привиты уже почти 17,5 тыс. человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – свыше 1,4 тыс. человек. Кроме того, более 400 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95. Минздрав края развернул 2586 коек, к кислороду подключены 1821, с ИВЛ – 324.

– 13 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.503 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Из общего числа заболевших 446 случаев – завозные, в том числе 187 – из-за рубежа; 26179 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 43797 заболевших: 11512– у больных внебольничной пневмонией, 24734 – у заболевших ОРВИ, в 7551 случаях – бессимптомное течение, по данным на 2 марта.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.

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