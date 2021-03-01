Почти 39 тысяч человек переболели ковидом на Алтае

Выздоровели уже 38 979 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский оперштаб по борьбе с коронавирусом обновил общую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки в регионе заболели еще 133 человека, выздоровели – 94, скончались – 11.

Как сообщили в штабе, общее число зараженных составляет 43 666 человек, почти три тысячи инфицированных – дети. Выздоровели уже 38 979 человек. Скончались с начала пандемии 2 340 жителей края: в 1 515 случаях причиной смерти стал ковид, в 825 – иные заболевания.

В ковидных госпиталях сейчас находятся на лечении 1 489 человек с ковидом и 492 пациента с вирусной пневмонией. Состояние 351 человека – тяжелое. Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 13 бессимптомны вирусоносителей и 486 пациентов с пневмонией.

Обследовано на коронавирус уже больше 1,2 млн человек в Алтайском крае. В день проводят по 2,2 тысячи исследований.

Регион получил уже почти 76 тысяч доз вакцины. Первую прививку поставили уже 36 356 человек, а обе - 16 826.