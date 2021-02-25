Мировые информационные агентства заинтересовались барнаульским «поющим» тигренком

Витас стал звездой мирового масштаба (фото: скриншот видео zoo22.ru)

«Поющий» тигренок из Барнаульского зоопарка стал не только звездой отечественного интернета, но теперь претендует на мировую славу – им уже заинтересовались иностранные информационные агентства.

Забавное видео с «поющим» тигренком было опубликовано в официальных аккаунтах Барнаульского зоопарка неделю назад и все это время главный герой лидирует по просмотрам. К нему уже приезжало алтайское телевидение и вот накануне стало известно, что местной полосатой звездой, которую, к слову, всерьез решили назвать Витас в честь известного исполнителя, заинтересовались мировые информационные гиганты.

- Дорогие друзья! Наш тигренок стал звездой мирового масштаба. Разрешение на использование видеоролика у нас запросили агентства Reuters, CNN, Associated Press, а также телекомпании Южной Америки, стран Африки и США! – говорит директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Теперь посетители зоопарка наперебой просят руководство оставить Витаса и не отдавать его никому.

- Ну, такую звездочку мы должны оставить в своем зоопарке! – пишут они.

Также уже поступали предложения «спеть» тигренку под аккомпанемент аккордеона, саксофона или скрипки. И, пожалуй, самый затратный вариант – позвать в дуэт настоящего Витаса. Главное, чтобы он не затребовал отступные за «имя».

Кстати, многие до сих пор удивляются необычным голосовым данным тигренка, но как заверяют в зоопарке, он абсолютно здоров:

- С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми и орал, пока она не бросит все и не придет к нему. У него все в порядке с горлом. Голосовые связки тигров не предназначены для таких высоких нот, от этого и ощущение дискомфорта, - говорит Сергей Писарев.

Напомним, Витас и его братья появились на свет 8 июня 2020 года. Сейчас в зоопарке остались два малыша. Они проживают в одном вольере с мамой Багирой. Отец тигрят – Шерхан, не принимает участия в «воспитании» потомства. Также заведено и в естественной среде обитания тигров.

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