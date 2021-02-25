Глава Барнаула: «Губернатору можно написать сообщение в любой момент, но я стараюсь этим не злоупотреблять»

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с журналистами СМГ Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с журналистами «Сибирской медиагруппы» и ответил на злободневные вопросы. «Комсомолка» публикует самые интересные из них.

- Вячеслав Генрихович, вспомните день, когда вам поступило предложение стать мэром. Было ли время подумать?

- Начну с того, что я достаточно длительное время, полгода исполнял обязанности, после того как бывший глава Барнаула Сергей Иванович Дугин принял решение об уходе. Как такового предложения стать главой и не было – все как-то плавно, само собой интегрировалось из одного в другое.

- Губернатор давал какие-то напутствия?

- Перед назначением меня исполняющим обязанности состоялось знакомство и серьезный разговор с губернатором. Были достигнуты определенные договоренности, например, на первом этапе – это по поводу частоты встреч, побольше с ним советоваться.

- А семья как отреагировала? Поддержали или отговаривали стать мэром?

- Семья меня поддержала, на то она и семья.

- Насколько администрация Барнаула свободна в принятии решений от авторитета или давления краевой администрацией? Приходилось ли отказываться от своих планов из-за того, что правительство их не согласовало?

- Нет, такого не было. Я не помню такого за свой год. Мэрия достаточно свободна в принятии решений. Если возникают какие-то сомнения, то губернатор у нас всегда доступен, ему можно ему позвонить или написать сообщение абсолютно в любое время, посоветоваться для принятия решений.

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с журналистами СМГ Фото: Олег УКЛАДОВ

- И часто вы пишете губернатору?

- Виктор Петрович очень доступен, но я не злоупотребляю этим. Когда случается какое-то ЧП, я обычно пишу «Разрешите доложить…». И в зависимости от значимости ситуации он либо перезванивает, либо пишет, либо я набираю и докладываю обстановку. Вообще, считаю, что глава города не должен постоянно названивать губернатору – нужно быть компетентным и способным самому принимать решения и брать на себя ответственность.

- Как считаете, справляется ли ваша команда с поставленными задачами? Вы довольны их работой?

- Да, доволен. Команда администрации - это надёжные, профессиональные люди. А задачи - это те показатели, которых нам необходимо добиться. И ответ на вопрос «справляемся или нет», как раз заложен в показателях – а они на уровне. 19 марта во время отчета я их озвучу.

- Забегая вперед, что можете сказать про 2020-ый год?

- Год был тяжёлый – и в целом по пандемийной ситуации, и по нагрузке, которую приходилось выполнять, не смотря не на что. Но мы прошли 2020-ый достойно.

- Как раз из-за высокой нагрузки и уровня ответственности вы долгое время не могли найти себе зама по градостроительству. А лично у вас после вступления в должность мэра насколько возросла нагрузка по сравнению с предыдущими должностями?

- Так просто на этот вопрос не ответишь. Я бы не сказал, что возросла физическая нагрузка, нет, это больше эмоциональная нагрузка. Накапливается усталость. Может, я высокопарно отвечу, но ты отвечаешь за все - за своих подчиненных, за жизнь города Барнаула в целом.

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с журналистами СМГ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вы работали при разных главах Барнаула – Баварин, Колганов, Савинцев, Дугин… Кто на ваш взгляд, был наиболее эффективным мэром?

- Это мэры разных поколений… Все были продуктивны. Я не лукавлю, каждый глава старался, у кого-то одно получалось чуть лучше, у кого-то другое. Я бы не стал давать оценку продуктивности, все достойно работали.

Владимир Николаевич Баварин – это как отец родной был, папа наш, к нему можно было прийти с личным вопросом. Мог выслушать человека, посоветовать, всегда найдет время. Неспроста Владимира Баварина больше всех любили и уважали горожане – потом эта нить общения между жителями и главой началась теряться.

- В прошлом году вы начали менять информационную работу в администрации города: у вас появился телеграм-канал, который до сих пор работает, в соцсетях активно районы начали информацию выдавать…. Это ваша личная инициатива или региональное правительство установку дало?

- Региональное правительство таких установок не давало. Я считаю, что это требование времени. Мы стараемся в это время интегрироваться, доносить информацию, которую считаем актуальной. Сейчас настало время громадного информационного «изобилия» – и если не мы прокомментируем, то это сделает кто-то другой. А без официальных данных информация может быть искажена и неправильно воспринята.

- Сейчас обсуждаются поправки в Генплан и активно продвигается тема высотного строительства в Барнауле. Как вы к этому относитесь?

- Тяжелый вопрос. Вы спросили мое личное мнение, но как разделить мнение личное и главы? Давайте немножко о Генплане. Это сложный и мощный документ, который очень ответственно и тяжело появлялся в Барнауле. Чтобы внести изменения в Генплан нужно пройти только 16 согласований федерального значения! А в целом таких согласований - 46! Я уже не говорю про общественные обсуждения…

По поводу высотности - если это уместно, то да, я - за. Надо спрашивать мнение архитекторов, жителей, а особенно – у молодежи, привлекать экспертов из других городов, чтобы они свежим взглядом посмотрели на Барнаул. Мы давно тут живем, порой глаз «замыливается»…

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с журналистами СМГ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Какое будущее у парка Юбилейный? Есть ли какие-то планы по его развитию?

- Парком мы занимаемся. Было два проекта планировки, но они, к сожалению, не прошли, дебаты: кто-то его так увидел, а кто-то по-другому. Надо принимать решения, сейчас архитекторы и в городской администрации занимаются новым проектом. Другой вопрос – финансирование. Весной ногами походим по парку, посмотрим и подумаем, за счет чего его финансировать.

- В последнее время активно обсуждается необходимость повышения цен за проезд в общественном транспорте. Что вас останавливает подписать соответствующее распоряжение? Перевозчики ссылаются, что эта мера позволит обновить автопарк…

- Давайте объективно – повышение стоимости проезда на один-три рубля позволит перевозчикам лишь компенсировать затраты на подорожавший бензин и т.д., но в плане обновле