Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 февраля 2021: почти 43 тысячи зараженных

За сутки зарегистрировали еще 146 случаев заражения коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 февраля 2021: за сутки зарегистрировали еще 146 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания приблизилось к 43 тысячам человек.

По последним данным краевого оперштаба, в регионе подтверждено 42846 случаев инфицирования, 38287 – выздоровления, 2269 – смерти. Все скончавшиеся – взрослые. Известно, что в 1453 случаях причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция, еще в 816 – другие заболевания.

В госпиталях края развернуто 2870 коек, свободны из них 789.

- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 513 человек и 568 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, - отметили в штабе.

В тяжелом состоянии находятся 362 человека, 95 из них подключены к ИВЛ.

Кроме того, медики амбулаторно наблюдают за состоянием 14 бессимптомников и 398 больных пневмонией.

Привито от коронавируса уже 12554 человека, еще 32908 получили пока лишь первый компонент вакцины.