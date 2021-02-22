Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 февраля 2021: более 360 человек находятся в тяжелом состоянии

Последние новости на 23 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним новостям на 23 февраля 2021 года о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае, более 360 человек находится в тяжелом состоянии, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом.

Прирост заболевших за сутки составил 145 человек, выздоровели за это же время 101 пациент. Общее число заболевших в Алтайском крае составило 42,7 тыс. человек. Большинство из них уже выздоровели (более 38 тыс. пациентов). Больше 23 тыс. человек перенесли болезнь как ОРВИ, в 11,3 тыс. случаях люди болели пневмонией, 7,5 тыс. случаев – бессимптомное течение (но это только те, о ком известно).

- За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 2258 человек: 1444 случая смерти - от новой коронавирусной инфекции, 814 - от иных причин, - сообщает оперативный штаб.

В крае продолжается вакцинация жителей. В регион завезли 66,5 тыс. комплектов вакцины. В процессе иммунизации находятся 45 тыс. человек, 32 тысячи из них получили только первую прививку. Предполагается, для создания иммунной прослойки населения, которая необходима для «победы» над ковидом, переболеть или привиться должны около 500 тыс. человек.