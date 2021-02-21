Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 февраля 2021: 12 тысяч человек полностью привиты

В процессе вакцинации находятся больше 43 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

С приходом новой партии вакцины в Алтайском крае усилились темпы вакцинации населения. Так на сегодняшний день оба компонента получили больше 12 тысяч человек.

По данным оперативного штаба, всего в регион было доставлено свыше 66,5 тысяч комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения. На текущий период в крае в процессе вакцинации находятся больше 43 тысяч человек. Из них те самые 12 тысяч, которые получили оба комплекта. Остальные – поставили первую прививку и находятся в процессе формирования иммунитета.

Тем временем, в Алтайском крае зарегистрировано уже почти 43 тысячи инфицированных. Только за прошедшие сутки новые случаи лабораторно подтвердили в следующих населенных пунктах: Барнаул – 41, Бийск – 14, Рубцовск – 9, Бийский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Заринск, Поспелихинский район – по 4 заболевших, Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Быстроистокский, Калманский, Ключевской, Крутихинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Славгород, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Родинский, Романовский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

На лечении остаются полторы тысячи зараженных COVID-19. И еще более 500 человек также находятся в госпиталях. У них рентгенологически подтверждена вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 94, - сообщают в оперштабе.

На домашнем наблюдении остаются 17 бессимптомных вирусоносителей и почти 400 человек с пневмонией.

Полностью вылечились свыше 38 тысяч человек. А вот не смогли справиться с болезнью 2248 (+14).