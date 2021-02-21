Меньше белок, больше соболей: В Алтайском заповеднике провели зимний учет обитателей

В фотоловушки чаще попадались маралы, а соболе и белки чуть реже Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В Алтайском государственном природном биосферном заповеднике прошли плановые полевые работы в рамках зимних маршрутных учетов. Специалисты подсчитали каких представителей фауны стало больше, а какие попали в список исчезающих видов.

Плановые полевые работы в рамках зимних маршрутных учетов (ЗМУ) провели в конце января – начале февраля. Три специалиста обследовали юго-восточную часть побережья Телецкого озера. На это у них ушло 17 дней. За 2,5 недели они изучили 137 километров заповедной территории на лыжах и еще 109 километров прошли на моторной лодке.

Попутно специалисты провели обслуживание шести фотоловушек. По итогу с них было получено более 22 тысяч снимков. На кадрах можно было в большом количестве увидеть маралов, чуть реже встречались соболи, белки обыкновенные, летяги, кабаны и зайцы.

Попутно делалась опись маркировочных деревьев медведей по долине реки Кыга. В заповеднике рассказывают, что это была непростая задача, так как по верхней границе леса снежный покров был около 100 сантиметров. При этом он был довольно рыхлый. Не всегда удавалось пройти даже на широких лыжах. Учетчики проваливались по пояс, но выбирались и стойко продолжали свой путь. В итоге – работа сделана. Все подсчитано.

- По предварительным результатам, очевидно существенное снижение численности белки, меньше стало и рябчиков. В то же время отмечается рост плотности населения соболя в нижней части гор, что, видимо, связано с распространением мышевидных грызунов. Массовыми видами по-прежнему остаются: соболь и марал. Маралы регистрировались, преимущественно, в высотном диапазоне от 600 до 1000 м над уровнем моря. Максимально, где были встречены свежие следы этих копытных – 1950 м, здесь они держались под кронами кедров, кормясь стожками пищух и эпифитными лишайниками, невзирая на окружающее многоснежье, - рассказывает ведущий научный сотрудник, к.б.н., Юрий Калинкин.

Кабаны чаще встречались в нижней части пойм рек. Там им легче всего добывать себе пропитание. Численность косуль также продолжает расти. Вместе с тем, увеличивается и ареал их обитания. Это не может не радовать, так как до последнего времени их не было в данной местности почти четверть века.

Встречалась и лисица, ранее предпочитавшая низкогорные и альпийские, субальпийские пояса. А вот следов пребывания волка не удалось обнаружить. Только по снимкам фотоловушки удалось подтвердить, что он есть, но увидеть его можно в нижней части гор. На верх он не поднимается все из-за того же рыхлого снега, по которому передвигаться-то сложно, что уж говорить об охоте…

Впрочем, из-за обильных осадков ареал распространения животных все равно в целом поменялся, так что с весной все еще может вернуться к прежним показателям. Скорее всего основная часть маралов еще спустится ниже, вместе с ней проследует и кабарга.