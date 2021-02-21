Компания «Алтай-Пригород» сообщила об изменении в расписании движения пригородных электричек на ближайшие праздничные дни с 21 по 23 февраля.Кроме того, как отмечают в компании, данное расписание будет актуально и на мартовские выходные. Кроме указанных поездов, других изменений не предвидится. Время отправления и прибытия указано местное:21 февраля и 7 мартаОтмена: электропоезд №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14.40, прибытие в 16.47).22 февраля и 8 мартаОтмена: электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4.01, прибытие в 6.55).22 февраля и 8 мартаНазначение: электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5.35, прибытие в 6.55).22, 23 февраля и 8 мартаОтмена: электропоезд №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4.34, прибытие в 5.56);№6101 Депо – Барнаул (отправление в 7.06, прибытие в 7.45);№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18.36, прибытие в 20.36);№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6.50, прибытие в 8.25).23 февраляНазначение: электропоезд №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9.04, прибытие в 12.06);№6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13.38, прибытие в 16.36).23 февраля и 8 мартаНазначение: электропоезд №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14.40, прибытие в 16.47).24 февраля и 9 мартаОтмена: электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5.35, прибытие в 6.55).24 февраля и 9 мартаНазначение: электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4.01, прибытие в 6.55).Дополнительную информацию о движении поездов можно получить на сайте «Алтай-Пригород», в кассах или по телефону в Барнауле: (3852) 29-21-68.