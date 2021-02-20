Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали о погоде на 23 февраля в Барнауле. В в целом, на длинных выходных с 21 по 23 февраля в Алтайском крае не будет плюсовой температуры, однако обойдется и без лютых морозов.21 февраля, воскресеньеПосле холодной ночи 21 февраля в Алтайском крае столбик термометра поднимется. Температура воздуха составит -9, -14 градусов, местами в предгорьях -1, -7. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами по югу возможны порывы до 16 м/с.В Барнауле днем температура составит -10, -12 градусов. Также преимущественно без осадков с изморозью по утрам и гололедицей на дорогах. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.22 февраля, понедельникНочью 22 февраля температура опустится до -20, местами по северу даже до -27. Днем в крае столбик термометра покажет -10, -15 градусов, местами до -20, по югу – -2,-7. Будет идти снег, местами метели. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.В Барнауле в понедельник ожидается -13, -15 градусов. Будет немного снежно и также ветрено.23 февраля, вторникВ ночь на 23 февраля в регионе температура опустится до -27, -32, однако днем снова потеплеет до -12, -17 градусов, местами по югу -3,-8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер также будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.В Барнауле днем температура составит -14, -16 градусов. Прогнозируется преимущественно без осадков. На дороге образуется гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.