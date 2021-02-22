«Глазки-виноградинки»: барнаульский пучеглазый кот стал звездой TikTok-а

Всего за пару месяцев у котика появилась своя «армия» фоловеров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Семья Ломакиных из Барнаула год назад спасла и приютила котенка. Для хозяев Фикс – самый обычный кот, но многие, увидев два огромных глаза, смотрящих на тебя, невольно расплываются в улыбке. Необычный питомец очень уж полюбился пользователям TikTok и обзавелся почти 60 тысячами фанатов.

- Год назад мы собирались поехать покупать сфинкса, но судьба распорядилась иначе - мы нашли Фикса в поселке Южном. Было очень много травм, сплошные гематомы, это был просто маленький исхудавший «кусок мяса». Глазки были мутные и маленькие. Страшно смотреть, - рассказала «Комсомолке» хозяйка котика Ирина.

Благодаря заботе и любви со временем малыш окреп и превратился в большого красавца. Взгляд кота тоже заметно изменился – вместо чуть приоткрытых глазок появились огромные округленные глаза, подобные крупным виноградинкам.

- Ветеринар сказал, что это могут быть последствия травмы: может, кошку беременную пинали, когда он был в утробе. Никто точно не может сказать. Это отклонение – факт, но на здоровье или жизнь кота оно не влияет, - добавила жительница Барнаула.

Друзья семьи очень полюбили питомца за его необычный вид и предложили снять его на видео и загрузить в популярное приложение TikTok. Так Ирина и сделала – первый ролик с Фиксом собрал почти три миллиона просмотров.

- Я вечером его загрузила и легла спать. Просыпаюсь, а у меня инстаграм завален сообщениями. Выяснилось, что какая-то юмористическая группа опубликовала мой ролик, а его репостнул известный блогер Жидковский. Вот такая реклама получилась, - пояснила Ирина.

Всего за пару месяцев у котика появилась своя «армия» фоловеров – больше 60 тысяч подписчиков. Хозяева постоянно придумывают, чем еще удивить аудиторию, какой придумать сюжет, но актер справляется и без сценария, радуя свою публику неповторимым обоянием.

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