Задушила шторой. На Алтае женщину подозревают в убийстве родного брата из-за наследства

С подозреваемой работают следователи, она задержана, но мера пресечения пока не избрана Фото: Олег УКЛАДОВ

«Никогда не говорите, что знаете человека, если не делили с ним наследства», - говорил швейцарский писатель Иоганн Леватер. Когда дело доходит до разделения имущества, родственники как будто сходят с ума, а порой все заканчивается и убийством, как это произошло в Республике Алтай.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в августе прошлого года безвестно пропал 31-летний житель Горно-Алтайска. Последней, кто его видел, была его старшая сестра, проживающая в селе Сейка Чойского района. Мужчина навещал её незадолго до исчезновения, а потом куда-то якобы уехал. Странно, что родственники подали в полицию заявление о пропаже только спустя полгода - в январе.

Следователи организовали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что пропавший был убит, а покусилась на его жизнь родная старшая сестра! По предварительным данным, 31-летний мужчина и его 35-летняя сестра долгое время спорили о том, кому же достанется наследство матери – жилой домой с земельным участком в селе Сейка. Очередная ссора стала последним испытанием семейных уз…

- В ночь с 3 на 4 августа 2020 года во время совместного распития спиртных напитков в вышеуказанном домовладении между родственниками вновь возник конфликт, в ходе которого злоумышленница толкнула обидчика, отчего тот упал на пол. После чего женщина села на него сверху, сдернула с окна штору, которую обмотала вокруг его шеи и, затянув ее концы, задушила брата, - пояснили в следкоме.

Когда из мужчины вышла последняя капля жизни, сестра разбудила спящего сожителя и попросила ей помочь вынести труп на улице. Тело они закопали в огороде.

Накануне, 18 февраля, правоохранители осмотрели место происшествия и достали останки погибшего. Сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу. С подозреваемой работают следователи, она задержана, но мера пресечения пока не избрана. Расследование уголовного дела продолжается.

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