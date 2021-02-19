Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 20 февраля 2021 года: 2 222

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайком крае по состоянию на 20 февраля 2021 года, общее число умерших составило 2222 человека. За минувшие сутки скончались 10 человек.

Всего в регионе ковидом были заражены 42 256 тыс. человек, большинство из них уже здоровы. В тяжелом состоянии сейчас находятся 362 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103 человека. Суточная заболеваемость продолжает постепенно снижаться, за последние 24 часа были выявлены 152 новых зараженных.

Между тем, в край поступила новая партия вакцины от коронавируса в количестве 14200 доз. В прививочной кампании участвуют все районные больницы. Продолжают работу мобильные комплексы. В Барнауле ежедневно прививают возле ТЦ «Пионер» и ТЦ «Galaxy», в выходные добавляется комплекс на пл. Сахарова. Все предстоящие выходные (21-23 февраля) эти 3 комплекса будут работать! Также стали выезжать мобильные ФАПы в отдаленные населенные пункты края, сообщает краевой минздрав.

- Среди привитых жителей края больше половины старше 60 лет, а 44 человека - старше 90 лет, - пишет ведомство.

Всего в настоящее время привиты около 40 тысяч человек. Предполагается, вакцинация позволит создать иммунную прослойку людей, что позволит сдержать распространение инфекции.