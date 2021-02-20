Лесная столовая: как на Алтае лосям, косулям и кабанам помогают пережить зиму

Подкормка животных. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Лес весной становится тревожный в предчувствии весны. Он пахнет сыростью, ветер что-то нашептывает в макушки деревьев. Схватившийся настом снег исчерчен следами лосей, косуль, кабанов и зайцев. Снега давно не было, и кажется, что звери мечутся по кругу.

- Сейчас голодное время, на снегу из-за перепада температур образуется наст, им тяжело передвигаться, сложно добывать пищу, - рассказывает исполняющий обязанности начальника Корниловского лесохозяйственного участка Виктор Чуев.

Дотянуть до весны смогут не все. Только представьте, по данным учета, в Корниловском заказнике числится около 15 лосей. В реальности, по оценкам лесников, их может быть в несколько раз больше. Пищи мало, и если ударит мороз, пережить его будет сложно.

- Звери не боятся мороза, если сытые. Но добраться до пищи бывает предельно тяжело. Наша задача – летом заготовить корм, а зимой – вовремя раскладывать по кормушкам, – рассказывает заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Каменского ЛДК ЛХК «Алтайлес» Олег Игнатовский.

Подкормка животных. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Когда поблизости нет людей, животные выходят прямо на накатанную машинами дорогу, так проще ходить, а потом по своим тропкам добираются до кормушек. Там уже готово для них сено, березовые веники, зерноотходы и соль – источник минералов, который выполняет важную функцию в обмене веществ животных. Всего холдинг «Алтайлес» содержит более 100 таких лесных «столовых» в Алтайском крае.

Подкормка животных помогает в лесном хозяйстве – наевшиеся животные погубят меньше молодых деревьев. Лоси, к примеру, откусывают у молодых деревьев верхушки, больше оно расти не будет, или его перекрутит так, что в лесном хозяйстве это будет считаться браком. Поврежденные деревья лесники называют «неблагонадежными подростками».

Подкормка животных. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Лес восстанавливается сам, если вести хозяйство правильно. Молодым деревьям нужен свет и место, они сами вырастут. Но животные наносят серьезный вред, обкусывая молодняк. Тех же лосей стало настолько много, что пищи не хватает, а естественных врагов у них здесь нет, - говорит Игнатовский.

Не помогать животным нельзя, это то немногое, что можно сделать, чтобы отблагодарить лес за все, что он дает. Один биолог как-то рассказывал, что деревья помнят все, но память и реакции у них не как у человека – медленнее, зато долговечнее. И в конце будет обязательно награда за поступки, как в сказке Морозко - кому золото, а кому смола на голову.

Подкормка животных. Фото: ОЛЕКСЮК Иван