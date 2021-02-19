Это не игрушки. Киберспорт могут включить в учебную программу школ и вузов

Заседание Экспертного совета по цифровым технологиям в спорте. Фото из архива Александра Прокопьева.

Вполне возможно, что в скором времени киберспорту начнут обучать в российских школах и вузах. Депутаты уже обсуждают, как внедрить новую дисциплину в учебную программу. Об особенностях интеграции компьютерного спорта в образование парламентарии поговорили 18 февраля на заседании Экспертного совета по цифровым технологиям в спорте при Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. О том, чем компьютерный спорт отличается от обычного гейминга и почему к нему нужно относиться серьезно, рассказал «Парламентской газете» депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Счет на миллиарды

Кибератлеты нацелены на результат. У них, как и у других спортсменов, есть четкий график тренировок, есть стратегия на каждый матч.

Кроме того, киберспорту не страшна пандемия. Многие международные турниры перестроились на онлайн формат и при этом не потеряли в зрелищности.

На соревнованиях российские спортсмены занимают призовые места и получают за это немаленькие деньги. К примеру, на главном мировой турнир по Dota 2 — The International разыграют более 40 миллионов долларов.

По мнению парламентариев, интеграция киберспорта в образовательную программу выведет Россию на новый уровень. Идею развития компьютерного спорта поддерживает и президент Владимир Путин. Во время всероссийского открытого урока 1 сентября 2020 года он заявил, что готов содействовать развитию киберспорта и его продвижению в школах, чтобы геймеры могли выступать «не только на внутренних чемпионатах, но и на международных соревнованиях».

– Для меня очевидны два условия, необходимые для успешной интеграции киберспорта в школы и университеты, – говорит депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.– Первое – это наличие методики и квалифицированных специалистов, под присмотром которых будут проходить тренировки. Второе – это информационное сопровождение. В восприятии многих родителей и учителей киберспорт — это игра в компьютер, а не состязание с другими людьми. Они видят оболочку, но не вникают в суть. В этом плане необходима долгая просветительская работа.

По мнению парламентариев, интеграция киберспорта в образовательную программу выведет Россию на новый уровень. Фото из архива Александра Прокопьева.

Совместить работу и увлечение

Оказывается, что киберспорт не только увлекателен, но еще и полезен. В процессе занятий спортсмены тренируют остроту ума, быстроту реакций и принятия решений, эмоциональную устойчивость – так называемые soft skills. Психологи отмечают, что киберспорт развивает у детей зрительную память, воспитывает дисциплину и самоконтроль, повышает самооценку, что отражается и в других сферах жизни, отметил Александр Прокопьев. По словам депутата, компьютерные игры используют даже для тренировок хирургов, пилотов, солдат.

– Интеграция киберспорта в образовательных учреждениях нацелена не только на развитие личностных качеств учащихся и студентов — командного взаимодействия, стратегического мышления, скорости принятия решений. Это возможность понять, как работает индустрия, и отличный шанс стать профессионалами в области компьютерного спорта. Ведь там нужны не только спортсмены и тренеры, но и психологи, маркетологи, журналисты и многие другие. Совместить работу и увлечение — о таком многие мечтают, – отмечает Александр Прокопьев.

Кстати

С 2017 года в Алтайском крае проходит киберспортивный турнир Altay Сup, инициатором которого стал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Его победители могут подавать заявки на присвоение настоящих спортивных разрядов. Призовой фонд составляет более 100 тысяч рублей