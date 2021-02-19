Два человека попали в реанимацию после вспышки угольной пыли на Бийской ТЭЦ

Уголь на ТЭЦ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два человека попали в реанимацию в результате аварии на Бийской ТЭЦ. ЧП произошло в четверг, 18 февраля, около 19.50. Как сообщает СГК, произошёл сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов.

- Из-за этого произошла вспышка угольной пыли, сработала автоматическая система пожаротушение станции. Сотрудники действовали по инструкции и сообщили о произошедшем в МЧС. Спасатели и скорая помощь оперативно прибыли на место, - комментирует инцидент компания.

В результате инцидента пострадали двое сотрудников станции. Их возраст и имена не сообщаются, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Работа станции стабильна, угрозы теплоснабжению нет. Причины происшедшего выясняются. Для этого создана специальная комиссия, - сообщает Сибирская генерирующая компания.

Известно, что делом уже занимается региональный следственный комитет. Официальный комментарий ведомства будет опубликован в ближайшее время.