Алтайский участковый спас человека на пожаре

Владимир Касачев. Фото: МВД Медиа

Участковый по Романовскому району отделения МВД «Мамонтовский» Владимир Касачев спас человека из горящего дома. Мужчина проезжал мимо и заметил клубы дыма над частным жилым домом. Горел дом по улице Октябрьской, 49.

Мужчина, не раздумывая ни минуты, направился к строению. По пути он передал информацию о пожаре в дежурную часть. Он открыл дверь веранды, которая уже была в дыму, и увидел лежачего на полу без сознания хозяина дома.

Сгоревший дом

Полицейский вытащил его на улицу и привёл в чувство. Главное было узнать, есть ли в доме еще люди. Оказалось, там еще два человека. Но войти в дом уже было нельзя – огонь отрезал путь через дверь.

- К этому времени на помощь подоспел сосед погорельца, который помог участковому разбить одно из окон, чтобы через него попытаться помочь выбраться оставшимся в доме людям. Но сильное задымление и огонь не дали попасть в помещение до приезда сотрудников МЧС, которые потушили пожар, - сообщает МВД Медиа.

К несчастью, спасти тех людей так и не удалось, тела двух мужчин обнаружили уже после тушения. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

- Не знаю, как это вышло, я проснулся от того, что все было в дыму, попытался выйти на улицу, но потерял сознание, очнулся уже на улице, когда участковый меня вытащил. Благодаря ему остался жив, спасибо большое, - вспоминает события того вечера хозяин дома.