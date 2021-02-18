Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 февраля 2021: Больше 42 тысяч инфицированных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 19 февраля 2021 года
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
Из общего числа заболевших побороть болезнь смогли больше 37,5 тысяч человек

Из общего числа заболевших побороть болезнь смогли больше 37,5 тысяч человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край преодолел очередной ковидный рубеж – более 42 тысяч инфицированных. Именно столько зараженных опасной инфекцией в регионе почти за год.

Напомним, первый больной COVID-19 был зарегистрирован в Алтайском крае в марте прошлого года. В последние недели число новых случаев заражения ежедневно снижается, но пока эти цифры не опустились ниже 150-ти. Такая ситуация и за минувшие сутки: Барнаул – 43, Бийск – 12, Рубцовск – 9, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский район, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский район, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа заболевших побороть болезнь смогли больше 37,5 тысяч человек. Продолжают лечение в ковидных госпиталях полторы тысячи инфицированных COVID-19 и еще 570 пациентов с вирусной пневмонией. Амбулаторно наблюдаются 27 бессимптомных носителей и более 300 больных с пневмонией.

Из числа тех, кто проходил лечение в условиях стационара, 362 – «тяжелых» и 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Не смогли побороть коварную болезнь 2212 пациентов (+13). Большинство скончались из-за коронавируса.

В эти дни также продолжается вакцинация. На сегодня оба компонента получили уже больше 10,5 тысяч человек. Первую прививку поставили почти 26 тысяч.

ИнтересноеКоронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости