Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 февраля 2021: Больше 42 тысяч инфицированных

Из общего числа заболевших побороть болезнь смогли больше 37,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край преодолел очередной ковидный рубеж – более 42 тысяч инфицированных. Именно столько зараженных опасной инфекцией в регионе почти за год.

Напомним, первый больной COVID-19 был зарегистрирован в Алтайском крае в марте прошлого года. В последние недели число новых случаев заражения ежедневно снижается, но пока эти цифры не опустились ниже 150-ти. Такая ситуация и за минувшие сутки: Барнаул – 43, Бийск – 12, Рубцовск – 9, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский район, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский район, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа заболевших побороть болезнь смогли больше 37,5 тысяч человек. Продолжают лечение в ковидных госпиталях полторы тысячи инфицированных COVID-19 и еще 570 пациентов с вирусной пневмонией. Амбулаторно наблюдаются 27 бессимптомных носителей и более 300 больных с пневмонией.

Из числа тех, кто проходил лечение в условиях стационара, 362 – «тяжелых» и 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Не смогли побороть коварную болезнь 2212 пациентов (+13). Большинство скончались из-за коронавируса.

В эти дни также продолжается вакцинация. На сегодня оба компонента получили уже больше 10,5 тысяч человек. Первую прививку поставили почти 26 тысяч.