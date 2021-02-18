Купишь камень за миллион долларов – помудреешь

Магические свойства проявляются только в том случае, если в них верить Фото: Анна Перевощикова

Иногда мудрость приходит с возрастом, а иногда возраст приходит один. Однако, как уверяет барнаулец, это недоразумение вполне можно исправить. И для этого вовсе не нужно собирать в полночь трынь-траву на поляне, просто нужно купить у него камень, обладающий неестественной силой.

- Денежный камень, ещё его называют камень мудрости. Тот, кто соприкасается с ним хоть одним взглядом или мыслью, мудреет на глазах. Достался мне от древних родственников моей первой жены, те ещё кулаки были. Цена в долларах, так как рубль прыгает каждый день, - пишет владелец.

Барнаулец просит за него… один миллион долларов! При этом магические свойства проявляются только в том случае, если в них верить, а тот, кто затаит в душе сомнения – так и останется бедным и несчастливым. Великая мудрость – видимо, автор уже зарядился ею от волшебного камня! Кстати, помимо денег и достижения дзена продавец обещает еще и счастье! Так что если вам некуда деть миллион долларов – можете сделать очень выгодное вложение.

Напомним, ранее бийчанин выставил на продажу «императорский кирпич» с отпечатками кошачьих лап. За него он просит четыре млн рублей.

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