Бегом на 23 этаж: не ныть и не сдаваться!

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Бегом на 23 этаж! В противогазе и с баллоном сжатого воздуха на спине. Без остановок! И без нытья! На скорость… Это было шоу не для слабаков – в соревнованиях «Вертикальный вызов» приняли участие бойцы Барнаульского гарнизона пожарно-спасательной службы. Корреспондент «Комсомолки» решила испытать себя и присоединилась к команде «горячих» пожарных.

На высоте

Для проведения соревнований было выбрано одно из самых высоких зданий Барнаул на улице Приречной (район Речного вокзала). Высота дома – около 70 метров.

- Тушить пожары на таких высотах сложно, но мы готовы к этому, - говорит Ярослав Грабовский, начальник первого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

- А говорят, что у нас в Барнауле элементарно нет техники, которая достанет до 23 этажа.., - озвучиваю всенародную версию.

- Уверяю вас, есть. Кстати, в этом доме как раз на самом последнем этаже уже случался пожар – ничего, потушили, - вспоминает Грабовский.

Точно. Это было в 2016 году. Огонь вспыхнул в пентхаусе на верхнем техническом этаже (25 этаж). Тогда для тушения отправили с десяток пожарных машин и 55-метровую пожарную вышку.

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Многоэтажка современная, дом оснащен сухопроводом - специальной трубой, через которую можно подавать воду на любой этаж. Однако пожарным тогда все равно пришлось тянуть рукава через лестничные марши, - вспоминают ребята-пожарные.

- Думать, что для тушения пожара в высотках нужны лишь длинные лестницы - очень обывательское мнение, - продолжает беседу Ярослав Грабовский. - А если перед нами 100-метровый небоскреб? Думаете, есть лестницы, которые достанут до сотого этажа?

- Вертолеты.., - развожу я руками.

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Тушить – да, а вот проводить эвакуацию с вертолетов крайне сложно, - говорит Ярослав Валерьевич. – Поэтому высотные дома строятся с соблюдением целого ряда инженерных противопожарных требований – наличие незадымляемых лестничных клеток, встроенной системой дымоудаления и т.д.

Кстати, в высотках во время пожара жильцы должны выходить именно по незадымляемым лестницам. По ним же пожарные при необходимости добираются до нужного этажа ( в случае, если нет необходимости в применении пожарных лестниц).

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лифт во время пожара запрещен

Итак, а теперь от разговоров – к делу. Проходим медосмотр и одеваемся в боёвки. Полная боевая экипировка пожарных весит 20 кг. Старт - на улице, перед входом в подъезд. Финиш – на 23 этаже. Это более 500 ступеней.

- Встретимся наверху! – кричит из противогаза мой напарник, старший пожарный 1 ПСЧ, старший сержант Андрей Оноприенко, показывая вверх.

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Ага, думаю, когда-нибудь мы обязательно все встретимся там, наверху, но только не сегодня... Пока что просто по лестнице вверх.

Стартуем. До 9 этажа почти бегу и даже почти не останавливаюсь. После девятого начинаю искать причины, чтобы отдохнуть – ноги забились, голова кружится, воздуха не хватает, плечи заныли от тяжести обмундирования, селфи на 18 этаже нужно непременно сделать…

- Может, остальные этажи на лифте? – подмигиваю напарнику.

В ответ даже сквозь запотевшее стекло противогаза вижу не одобряющий взгляд:

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Не положено!

Лифтом по время пожаров пользоваться запрещено. Даже в высотных зданиях. Даже если будет сто этажей. Такое распоряжение появилось в 1991 году после трагедии в гостинице «Ленинград» - тогда целое звено пожарных задохнулось в лифте.

Итоги соревнований

На 23 этаже нас встречает жюри с секундомерами. 5 минут 30 секунд. Воды! Воды! Мне нужно потушить мой пожар в душе! Пот в три ручья, легкие хочется выплюнуть… А если реальный пожар? Смотрю на парней и думаю - какие же вы молодцы! Я бы так не смогла…

- А на пожаре сложнее, чем здесь? – спрашиваю напарника.

Соревнования «Вертикальный вызов» Фото: Олег УКЛАДОВ

- На пожаре еще дым и очень жарко. А так все хорошо, - улыбаясь, отвечает Андрей Оноприенко.

Самое лучшее время по итогам соревнований показал начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валентин Токтонов – на 23 этаж в полном обмундировании он поднялся за 2 минуты 59 секунд. Для сравнения - лифт на 23 этаж едет почти минуту…

В общем зачете команда первой пожарно-спасательной части признана самой быстрой, участники из третьей и седьмой пожарно-спасательных частей также вошли в тройку лидеров.