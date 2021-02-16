Алтайский край поднялся в рейтинге качества жизни. На четыре пункта! Вы заметили, что жить стали лучше и качественней? Я – нет. Особенно в условиях 2020 года, который перевернул все с ног на голову, а к горлу отдельного бизнеса так вообще подставил нож.Согласно исследованию Ria.ru по итогам 2020 года Алтайский край занял 68 позицию (в 2019 году было 72 место).- Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край, - сообщает издание.В основу исследования были взяты фундаментальные позиции: уровень доходов людей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, здоровье и уровень образования, объекты социальной инфраструктуры, экономическое развитие, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Кстати, соседняя Новосибирская область заняла в рейтинге 22 место, регион набрал 51,808 балла (Алтайский край всего 37,791). Кузбассовцы - на 54 месте. Хуже нас из ближайших соседей дела только у Республики Алтай – 80 место.- Картинка в принципе правдоподобная, относительно позиции в рейтинге. Но важно помнить, что социологическая наука в России слишком условна, я бы ставил многие высказыванияв кавычки. Может быть, в экологии все не так уж и плохо, но что касается рынка труда или образования, здесь большой вопрос. Я не раз говорил, что молодежь как таковая серьезно думает, как получить возможность уехать в Новосибирск. Москву, Питер, чтобы учиться или работать. Это грустно, но, мне кажется, это реальный показатель жизни сегодняшнего дня, - считает социолог Вячеслав Кайгородов. - Рейтинги всегда вызывают улыбку, всегда возникает вопрос – кто проводил исследование, какие данные изучались, кого опрашивали. Если это данные властей, то нужно помнить, что они всегда будут стараться показать себя в максимально выгодном свете. Как житель я не почувствовал улучшения в четыре пункта и думаю, никто не почувствовал. Возможно, это улучшение связано ли с тем, что в регион привлекли федеральные деньги или «выстрелила» какая-то программа по дорогам.