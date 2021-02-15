Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 февраля 2021 года: больше 8 тысяч привитых

В настоящий момент вакцинируются 20122 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 февраля 2021 года: полностью привились от ковида уже более 8 тысяч человек. В настоящий момент вакцинируются 20122 человека.

- Прививается 28 374 человека, в том числе: 20 122 человека получили первую прививку; 8 252 человека полностью привиты (получили две прививки), - уточнили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне регион получил очередную партию вакцины – больше 15 тысяч доз. Вскоре в край прибудет еще одна поставка. В настоящее время на прививку записаны больше 10 тысяч человекю

Что касается статистики по зараженным, то за сутки зарегистрировали еще 165 случаев инфицирования, выздоровели 111 пациентов, скончались 13 человек. Всего с начала пандемии подтверждено больше 41 тысячи заболевших ковидом. Скончались 2172 больных: 1375 – из-за инфекции, 797 – по иным причинам.

В ковидных госпиталях сейчас проходят лечение 1583 больных ковидом и 642 – пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 373 человека, 104 из них подключены к ИВЛ. На дому лечатся 30 человек бессимптомников и 354 пациента с пневмонией.