«Не забывай меня»: что жертвы пишут своим осужденным насильникам

Следствие установило, что между ним и девушкой-подростком было несколько эпизодов. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Куета» - барнаульская колония строгого режима (ИК-3). От острых взглядов зеков-рецидивистов, решеток, колючей проволоки и тотальной тоски, которая словно впечаталась в камни казенными кирзачами, становится не по себе. И радуешься, что можешь отсюда уйти. Здесь сидят прожжённые рецидивисты с большими сроками.

Один из них 43-летний Андрей, ему дали почти 15 лет за совращение падчерицы. Это произошло в 2014 году, девочке было, по словам заключенного,14 лет. Она вместе с матерью жила в его квартире около пяти лет, он работал кочегаром. Как-то пришел домой пьяный, а падчерица дома одна.

- Я ей предложил, а она согласилась. Все происходящее я снимал на видео. Она была не против, - вспоминает осужденный.

Через некоторое время видео нашла мать девочки: устроила скандал, отлупила дочку и похотливого муженька заодно. Но вместо того, чтобы пойти в полицию, перекинула ролик на свой телефон и пригрозила сожителю, что если тот будет и дальше «косячить», она напишет заявление.

- Она требовала, чтобы я не пил. Хотел уйти после этого, но она не дала. Когда в очередной раз мы поссорились, она пошла в полицию. Это было уже в сентябре, почти через полгода после того случая, - вспоминает Андрей.

Его осудили, а мать и дочка еще пару лет навещали его в колонии, даже слали письма и фотографии. Осужденный сбегал в барак и принес карточки и письма. Одну из фотографий ему прислала потерпевшая школьница – одета она так, что пройдя в таком виде мимо бабушек у подъезда, обеспечила бы им разговоров на три года вперед. На обратной стороне подпись: «Не забывай меня».

Почему такой большой срок? Следствие установило, что между ним и девушкой-подростком было несколько эпизодов. Осужденный божится, что это не правда, и его якобы оговорили…

- Ее (мать девочки) следователь заставил так сказать, пригрозил, что заберет дочку, - уверяет Андрей.

Ему осталось сидеть еще 8 лет, но он даже не особо стремится на свободу – по таким статьям не принято просить УДО.

- Мне и так хорошо, нет взысканий. Дожить бы, а там посмотрим, - говорит зэк.