Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 февраля 2021: почти 37 тысяч вылечившихся

В больницах остаются более 1600 ковид-положительных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обновляемая ежедневно статистика по выздоровевшим от коронавируса хоть немного и падает, но в целом все же увеличивается.

Так к сегодняшнему дню вирус успешно побороли уже почти 37 тысяч человек. С учетом того, что за все время наблюдения таких пациентов, а это уже без малого год, в крае насчитывается свыше 41 тысячи инфицированных. Только за минувшие сутки было получено 170 положительных тестов: Барнаул – 46, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Славгород – 12, Поспелихинский район – 7, Яровое, Локтевский район – по 6 заболевших, Завьяловский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Михайловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алейск, Бийский, Косихинский, Павловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский, Советский, Угловский районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем, коварная болезнь забрала больше 2100 жизней и ежедневно в крае регистрируется в среднем около 15 новых летальных случаев. Все они – взрослые люди. Детей и подростков в этом списке нет.

Продолжают лечение в госпиталях более 1600 ковид-положительных пациентов. Также там находятся почти 600 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 363, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95, - уточняют в региональном оперштабе.

На домашнем контроле находятся 31 бессимптомный вирусоноситель и 353 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Также на сегодня пожелали поставить прививки от коронавируса порядка 25 тысяч человек.