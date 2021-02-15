Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Чьи дворы отремонтируют на Алтае в 2021 году

В список реконструкции попали 120 дворов и 55 общественных территорий
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий