Чьи дворы отремонтируют на Алтае в 2021 году

В Алтайском крае сформировали полный список общественных пространств и дворов жилых домов, которые в текущем году будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Общий бюджет на 2021 год - 687,8 млн рублей, из которых 663,4 млн – это деньги из федеральной казны. Остальное должны будут добавить местные власти. На все эти средства работы по благоустройству проведут в 42 муниципальных образованиях, а это 120 дворов и 55 общественных территорий.Большинство, как и ранее приходится на краевую столицу. Так в Барнауле приведут в достойный вид 65 дворов. В списке счастливчиков два дома на улице 1 мая (№№8 и 10), два дома на улице Антона Петрова (138, 226), столько же на улицы Веры Кащеевой (7, 9), целый список дворов на улице Георгия Исакова (107, 109, 111, 200, 205, 215, 236, 249а), а также Островского, Молодежная, Панфиловцев, Профинтерна и многие другие. Полный список можно найти на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.В Бийске будут благоустроены 20 дворов, в Рубцовске 15, в Алейске, Новоалтайске и Заринске – по четыре, в Славгороде – 5, в Белокурихе – 2 и Яровом – один.- Дворовые территории отбирались по принципу наличия потребности в ремонте дворовых проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке скамеек и урн, т.е. выполнения работ из, так называемого минимального, перечня, так же учитывалось пожелание жителей оборудовать детские и спортивные площадки, при условии софинансирования ими таких дополнительных мероприятий, - подчеркивают в ведомстве.Однако значительная часть средств также пойдет на благоустройство общественных территорий. Как уже было ранее озвучено, их 55 по всему краю. Где-то работы продолжатся на незавершенных объектах, кто-то возьмутся за новые. Подрядчики должны будут облагородить парки, скверы, пешеходные зоны, спортивные площадки, набережные и даже мемориалы. Что именно – выбирали сами жители населенных пунктов.Так, барнаульцы проголосовали за благоустройство зеленой зоны от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского и за Мизюлинскую рощу. На днях по поручению главы города Вячеслава Франка, общественности представили эскизный проект объекта в поселке Южном. Его презентовал член союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ имени И.Ползунова Артем Малыгин. По его словам, жители этого микрорайона принимали непосредственно участие в обсуждении проекта, а также высказывали свои пожелания. Большинство сошлись во мнении, что этот сквер должен быть многофункциональным, а не просто благоустроенная территория с лавочками и кустами.- Здесь предусмотрены зеленые зоны, детские площадки из эко-материалов, зоны для занятия спортом, пешеходные и велосипедные дорожки с различными типами покрытия, скамьи, - отмечают в мэрии.За порядком и безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения. Непосредственно во время очного обсуждения готового проекта участники дискуссии все же внесли предложения. В частности, пересмотреть альтернативные пути подъезда к детским садам, предусмотреть водоотводы на период таяния снега и дождей, перенести контейнерную площадку, а также прозвучало предложение по возможности сохранить имеющиеся зеленые насаждения и добавить к ним наиболее подходящие по ландшафту.Дизайнеры пообещали учесть и эти пожелания.