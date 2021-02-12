Как превратить хобби в прибыльный бизнес

Всю жизнь Ирина шила вещи для себя и для своей семьи Фото: Личный архив

Жительница Барнаула Ирина Кофейникова в свое время отучилась на секретаря-машинистку. В советские годы даже успела поработать по специальности: печатала меню в ресторане «Барнаул» - да-да, и такая профессия была!

- Там же познакомилась со своим первым мужем, а вскоре ушла в декрет – тогда как раз началась перестройка, - рассказывает Ирина. - После декрета вышла оператором ПК, а последние десять лет работала продавцом в магазине электрики. Мне это очень нравилось, в электрике я стала разбираться лучше, чем мужчины. Но в последнее время началось эмоциональное выгорание… Захотелось чего-то нового, такого, чтобы приносило не только деньги, но и удовлетворение.

В отделе электрики Фото: Личный архив

И тогда Ирина решила открыть свое ателье. Казалось бы, необычный поворот… Но на самом деле Ирина всю свою жизнь шила вещи для себя и своей семьи. Постоянно в обновках приходила на работу – платья, костюмчики всегда сидели по фигурке. Заметив это, коллеги и друзья начали делать ей заказы…

- В принципе я понимала, что могу вполне этим зарабатывать, поэтому в марте прошлого года решила уволиться и открыть свое ателье, - вспоминает жительница Барнаула.

Однако тут случилась пандемия и все планы полетели в тартарары. Пришлось все отложить на неопределенный срок…

- Когда началась пандемия, я сидела дома и шила маски – дело пошло, очень хорошо брали маски с принтом паука. Кроме того, стала осваивать в интернете разные интересные курсы по шитью, участвовать в марафонах и т.д. У меня же ведь нет профессионального образования, хотя в нашей семье женщины всегда шили – и мама, и бабушка… Видимо, у меня на генетическом уровне это заложено.

В 16 лет Ирина уже шила подругам такие платья Фото: Личный архив

Сейчас ситуация с пандемией стабилизировалась. И Ирина Кофейникова вновь вернулась к идее открытия собственного ателье – хобби стало приносить основной доход.

- Я захотела легализировать свой бизнес. Но, честно сказать, особо не знала с какой стороны к этому подойти, что нужно делать. В центре занятости мне посоветовали обратиться в «Мой бизнес» - позвонила туда и, что называется, успела запрыгнуть в «последний вагон» - меня пригласили пройти обучение по программе «Азбука предпринимателя». Это было очень полезно и доступно! Как оказалось, открыть свое дело довольно просто.

Сейчас Ирина решает, какую форму ей выбрать – стать самозанятой или открыть ИП. Но, в любом случае, свою мечту она намерена осуществить уже в ближайшее время – теперь у нее есть все для этого! И знания, и умения, и потенциальные клиенты!

Последние 10 лет Ирина работала продавцом в магазине электрики Фото: Личный архив

На кого рассчитана «Азбука предпринимателя»

Программа «Азбука предпринимателя» рассчитана на потенциальных и начинающих предпринимателей. Во время курса слушателям рассказывают, как составить бизнес-план, просчитать выгоду, риски, какой вид налогообложения выбрать и т.д.

- «Азбука» дает базовые знания о бизнес-процессах. Во время обучения участники начинают понимать и осознавать, насколько их проект жизнеспособен. Нередко бывает, что несуразные прожектерские идеи на выходе превращаются в интересные и оригинальные бизнес-проекты, - говорит Анна Немчинова, бизнес-тренер, преподаватель «Азбуки предпринимательства».

От пекарен до интерактивного театра

Бизнес-идей, с которыми приходят участники на «Азбуку предпринимателя», великое множество. И все же, одним из главных условий успешного стартапа эксперт считает отсутствие необходимости привлечения инвестиций.

- Это должен быть бизнес, в основе которого – знания и умения человека, его профессиональные навыки. Идеально, если есть ресурсная база, - говорит Анна Немчинова. – Я не люблю «волшебных» проектов, связанных с инновациями, мне больше по душе спокойные жизнеспособные планы, когда человек - мастер своего дела. Например, женщина работала косметологом и решила открыть центр косметологии. Почему бы и нет? Она профи в этой сфере. Или, например, девушка делала дома торты на заказ и решает открыть пекарню – отлично, она уже в теме, знает, на что есть спрос, знакома с процессом производства, у нее уже есть ресурсная база.

По итогам обучения участники «Азбуки предпринимателя» открывали свои танцевальные и образовательные студии, языковые школы и разговорные клубы, центры косметологии, пекарни, различные магазины и т.д.

- За несколько курсов «Азбук предпринимательства» были и очень оригинальные идеи, которые мне особо запомнились. Например, проект интерактивного театра, который предложил школьник – парень явно в будущем станет предпринимателем, - вспоминает Анна Немчинова. - Или, например, проект алмазного бурения – его автор уже наладил процесс сбыта, а мы обучали его тому, как увеличить клиентскую базу. Еще один интересный стартап был у девушки, которая раньше работала в банке и являлась куратором программы финансовой грамотности. Теперь она решила стать самостоятельным экспертом и занять нишу консультирования по составлению семейного бюджета. Думаю, что в будущем я обязательно воспользуюсь ее услугами.

Справка КП

Программа «Азбука предпринимателя» проводится в рамках реализации образовательных программ АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Периодичность - два раза в год. Длительность курса – 5 дней. За это время слушатели знакомятся с азами ведения предпринимательской деятельности, обсуждают и просчитывают с экспертами жизнеспособность своих бизнес-проектов. Как показывает практика, примерно 30% выпускников «Азбуки предпринимательства» в последствие открывают свой бизнес и успешно развиваются. При этом специалисты центра «Мой бизнес» продолжают оказывать им поддержку в виде бесплатных консультаций, более углубленных тематические тренингов, а также приглашают пройти обучение в «Школе предпринимательства», где даются более глубокие знания по основам маркетинга, логистики, подбора и оценке партнеров и т.д.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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