Первый компонент получили 17168 человек, оба – 4839 Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 февраля 2021: 22 тысячи человек прививаются в настоящее время. По данным краевого оперштаба, первый компонент получили 17168 человек, оба – 4839.

За минувшие сутки в регионе было выявлено еще 172 случая заражения коронавирусом, выздоровели 98 пациентов, скончались 14, в том числе 12 – из-за инфекции.

Общая статистика за все время выглядит следующим образом: 40958 зараженных, 36605 выздоровевших, 2114 скончавшихся. Специалисты установили, что 1325 больных умерли от инфекции, 789 – по другим причинам.

- Из 40958 заболевших: 11008 – у больных внебольничной пневмонией, 22545 – у заболевших ОРВИ, в 7405 случаях – бессимптомное течение, - пояснили в штабе.

В ковидных госпиталях сейчас на лечении находятся 1667 с подтвержденным ковидом и 624 пациента с вирусной пневмонией. Состояние 361 человека оценивают, как тяжелое. Кроме того, 98 из «тяжелых» пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 32 бессимптомника и 350 пациентов с воспалением легких.

С момента выявления первых заболевших обследовано уже больше 1 млн 132 тысяч человек, в день проводят по 4673 исследования.