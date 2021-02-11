«Локальщики» - так называется новая книга алтайского историка, писателя и журналиста Анатолия Муравлева в серии «Неизвестный Алтай». По словам писателя, материал для нового издания он собирал порядка 40 лет.- В советское время публиковать это было нереально, - рассказывает автор. - Даже однокурсник, который был участником операции «Анадырь» во время Карибского кризиса, за дружеским столом не рассказывал подробности. Говорил: «Ребята, отстаньте, фотографии у нас отобрали, говорить я не имею права». Потом я слышал истории от реальных участников событий, но публиковать их в прессе запрещалось, но, тем не менее, я собирал диктофонные записи.В книге рассказано о локальных войнах Советского Союза и России за последнее столетие с участием наших земляков. Подобных изданий с систематизированным обобщенным анализом до этого в регионе не было. Здесь - как сражения с басмачами, так и малоизвестные военные операции в Греции, Берлине, Иране.Предлагаем вашему вниманию несколько отрывком из новой книги.Испания. «А часы мирно тикали»«21 июля 1937 года главной темой номера газеты «Красный Алтай» стала борьба испанского народа. Среди воевавших в Испании были наши земляки.…Без Саши Романова, лучшего гармониста в селе Медведское Барнаульского уезда не обходился ни один праздник. Но, как и многие другие романтики, парень ушел воевать, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Летчик Александр Романов погиб Испании в 26 лет. Во время тренировочного полета. Самолет, в котором были, по-видимому, серьезные неисправности, ударился о каменистый грунт аэродрома. Когда собирали останки летчика, среди обломков машины обнаружили ручные часы Романова. Наперекор всему они продолжали мирно тикать… Их отдали на память технику самолета Хуану…В ту пору в селе Тундриха Залесовского района размещался детский дом для испанских детей. Воспитательница Виктория Мартинес вспоминала:«Мы прибыли в Барнаул и нам сказали, что нас отправят в великолепный санаторий. Но радость наша была непродолжительной… Мы спим просто на полу. Тут нам даже воду не продают. Мы терпим большую нужду, но переносим все очень стойко. Через неделю несколько детей пришлось отправить в госпиталь, между ними Хулито, о котором через месяц нам сообщили, что он умер. Через несколько дней от гангрены на ноге умерла Луиса Ковшелы Ласкано, и еще через несколько дней - Росс дель Боске. Мы очень мерзнем, так как печи не греют. По ночам мы плачем от холода и не можем».Иран. Гитлер-Сталину «Искренне ваш»«Уроженца села Кокши нынешнего Советского района Тимофея Филиппова летом 1941 года призвали на действительную службу в армию. Имевший двухлетний водительский стаж земляк стал военным шофером. Вскоре он среди других новобранцев был отправлен на границу с Турцией в Армению, потом в Иран. Тимофей Филиппов доставлял по персидскому коридору к советской границе военно-технические грузы союзников. По этому маршруту за годы Великой Отечественной войны в СССР поступило почти четверть всех поставленных грузов. К примеру, около двух третей от общего числа автомобилей, прибывших в Советский Союз, прошли именно через Иран. К концу 1941 года воинскую часть, где служил Филиппов вывели с территории Ирана и отправили на Керченский полуостров. Он воевал в Крыму, участвовал в Сталинградской битве и после войны еще несколько десятилетий крутил баранку в Бийске. Но на всю жизнь запомнил жару пыльных дорог Ирана.Получается, что в конце августа 1941 года – в самый разгар кровопролитных боев, когда нацисты заняли Смоленск, Киев, Минск, рвались к Москве и Ленинграду, правительство СССР ввело три (!) армии в соседнее государство, а еще две армии обеспечивали безопасность границ с Турцией. Это же около полумиллиона солдат. Да и, как известно, первая автоколонна из 50 машин с грузами союзников прошла через Иран в Советский Союз лишь 23 февраля 1942 года.Рассекреченные ныне документы показывают, что реальные причины оккупации Ирана, да и начала войны Германии с СССР, связаны с геополитикой. Документы показывают, что Гитлер устроил шумиху вокруг предполагаемой операции «Морской лев» на Ближнем Востоке для прикрытия реализации плана «Барбаросса» - нападения на СССР. Он решил добиться перемирия с Англией, чтобы ударить по СССР. 14 мая 1941 года Гитлер написал Сталину: «Я пришел к выводу, что невозможно достичь долговременного мира в Европе без окончательного крушения Англии и разрушения ее как государства. Нет пути выхода из этой ситуации, кроме вторжения на Британские острова… Значительное число моих войск, около 80 дивизий, расположены у границ Советского Союза. Возможно, это порождает слухи о возможности военного конфликта между нами. Хочу заверить вас – и даю слово чести, что это неправда. С 15-20 июня я планирую начать перевод войск от ваших границ на Запад. В соответствии с этим убедительно прошу вас, насколько возможно, не поддаваться провокациям. Ожидаю встречи в июле. Искренне Ваш, Адольф Гитлер». В итоге Гитлер переиграл Сталина…И даже когда Гитлер уже вовсю бомбил советские города, Сталин всячески доказывал фюреру, что готов выступить против их общего противника - Великобритании. Но не на Ла-Манше, а в персидских песках».Греция. Секреты Эллады«В свое время я был знаком с известным на Алтае травником Юрием Никифоровым. Его интересы были очень разносторонними. И стихи писал, и геологом был, и целителем. В годы войны в ранней юности он едва не «загремел» на Колыму за сочиненные стихи. Как геолог он открыл несколько месторождений редкоземельных металлов. Например, у села Сараса Алтайского района обнаружил промышленные запасы киновари - рудного металла, содержащего ртуть. За эту находку был награжден орденом Трудового Красного Знамени.Во время встречи с ним в начале нового века я попросил его показать мне эту награду. И случайно увидел удостоверение к ордену Отечественной войны.- Вы участник войны? - удивился я. - Но вы же родились в 1926-м году, вряд ли могли участвовать в Великой Отечественной. За что же такая награда?- Так война продолжалась до самых 60-х, - ответил Юрий Владимирович.- И с кем же вы воевали, - заинтересовался я.- Воевал против бандеровцев на Западной Украине. И против «лесных братьев» в Прибалтике. Правда, это было уже в 1950-х. А до того бывал в Греции.- А что, разве там была война с участием советских? – недоуменно спросил я, к своему стыду тогда не знавший о гражданской войне в Элладе в конце 1940-х.Он подтвердил:- Да, была.Потом попросил меня выключить диктофон. Но после внутренней борьбы все же нарушил молчание, разрешив продолжить запись. А когда упомянул о том, что из группы, выполнявшей секретное задание в Греции, кроме него уже нет в живых, решил, что пришла пора рассказать о той тайной операции.После нескольких месяцев службы Юрий Никифоров оказался в части, которая позже стала одной из самых известных советских дивизий . Это воинское соединение использовалось в том числе и в тайной войне двух политических систем. По словам Никифорова, советское подразделение численностью около 800 человек перебросили через третьи страны на землю бывшей Эллады, переодев в одежды греческих партизан. Им противостояло крупное подразделение армии США, с которым советские солдаты отнюдь не братались.Американцы намеревались рядом с Салониками соорудить военную базу, нацеленную на Советский Союз. Но, в конечном счете, вынуждены были отказаться от возведения ее на чужой земле. Оставшимся в живых «греческим патриотам» пришла пора возвращаться в СССР. Но нечаянно или по чьему-то приказу по ним открыли артиллерийский огонь. До Софии - столицы Болгарии, из отряда , в который входил Никифоров, добрались только 30 воинов, включая еще двух его земляков – бийчанина и уроженца Онгудая. Но и их фамилии он мне так и не назвал. Сведения о помощи СССР греческим коммунистам до сих пор большей частью засекречены. Что уж говорить об участниках…».