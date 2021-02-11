В Алтайском государственном краеведческом музее работает выставка «Без срока давности». В экспозицию, которая одновременно открылась в 63 регионах страны, вошли архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.На планшетах представлены фотосвидетельства геноцида: карательные операции, мор голодом, угон в Германию, уничтожение людей в больницах.На одном из стендов, например, представлены черно-белые снимки из Белгородской области, где нацисты и их сообщники уничтожили пять тысяч человек. В феврале 1942 года в сараях на окраине Белгорода гитлеровцы сперва расстреляли, а потом сожгли 1700 советских граждан. А в лагере военнопленных на улице Буденного было обнаружено более 1500 трупов. В Дальнем парке (сегодня парк Памяти) было захоронено не менее двух тысяч человек.В центре стенда из Белгорода жуткое фото. Двое голых мужчин - пожилой и молодой роют себе могилу. Она уже практически готова… Рядом с автоматами улыбаются нацисты. Еще минута, и они пальнут в этих двух… Еще несколько сельчан ждут своей очереди на казнь…- В рамках проекта выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов-свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР, - сообщают организаторы выставки. - К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков - специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.Подсказка КПВыставка «Без срока давности»Когда: До 19 февраляГде: Алтайский краеведческий музей, Барнаул, ул. Ползунова, 39Вход: свободныйВозрастные ограничения: 16+КстатиПосле 19 февраля выставку будут демонстрировать в вузах Барнаула.